dm: Kundin stößt im Onlineshop des Drogeriemarktes auf DIESES Angebot – und wird sofort stutzig

dm gehört zu den beliebtesten Drogeriemärkte in Deutschland - und bietet seinen Kunden die Waren auch im Online-Shop an. Eine Kundin durchstöberte die Angebote im Internet - und stieß auf ein Schnäppchen, das am Ende gar keines war.

dm-Kundin entdeckt dieses Angebot im Onlineshop

Die ganze Geschichte: Auf Facebook zeigt die Frau einen Screenshot als Beweis. Im dm-Onlineshop war offensichtlich ein Waschmaschinenreiniger im Angebot.

Erstmal nichts Ungewöhnliches. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass da etwas nicht so ganz mit rechten Dingen abläuft.

Der Waschmaschinenreiniger ist tatsächlich von 2,25 Euro auf 2,45 Euro „reduziert“. Er kostet nun also 20 Cent mehr als vorher.

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2000 Filialen in Deutschland

Und 1700 weitere in insgesamt 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

Drogeriemarkt reagiert auf Posting

Bei dm hat eine Kundin einen peinlichen Fehler im Onlineshop entdeckt. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

Auch dm hat inzwischen auf den Facebook-Post der Kundin reagiert. „Hallo und danke für den Hinweis!“, schrieb das Social-Media-Team des Drogeriemarktes. „Wir geben es gleich weiter.“

