dm: Kundin will Produkt kaufen und ist entsetzt – „So was von unverschämt!“

dm hat ein großes Angebot: Neben Beauty- und Pflegeprodukten gibt es auch Putzmittel, Lebensmittel und vieles andere. Eine Frau kaufte auch Katzenfutter jahrelang bei dm. So war der Plan eigentlich auch am Mittwoch.

Doch beim Blick ins Regal bei dm war die Frau entsetzt – und beschwerte sich auf Facebook.

dm-Kundin entsetzt - „So was von unverschämt!“

„Ich komme gerade von unserem dm-Markt und bin entsetzt“, schreibt die Frau auf Facebook. Seit Jahren kaufe sie ein bestimmtes Trockenfutter für ihre Katze. Nun habe der Hersteller die Packungsgröße verändert. Statt der gewohnten 750 Gramm bekommt die Kundin jetzt nur noch 450 Gramm.

„Das wäre ja auch nicht schlimm“, erklärt die Frau auf Facebook weiter. Nur sei der Preis gleich geblieben. „Das ist so was von unverschämt“, meint die Kundin. Von dm will sie wissen, wie es dazu kommen konnte.

dm reagiert

Auf Nachfrage von DER WESTEN reagierte auch dm auf die Beschwerde der Kundin. Produktmanagerin Susanne Habicht versicherte: „Unser Anspruch ist es, unseren Kunden eine zuverlässige und nachvollziehbare Preisgestaltung zu bieten.“

Katzenfutter wurde optimiert

Das Katzenfutter sei schlichtweg optimiert worden. „Wir haben hier die Rezeptur weiterentwickelt, indem wir gänzlich auf Getreide verzichten und stattdessen Kartoffeln einsetzen“, so die dm-Produktmanagerin.

Zudem beinhaltete das neue Produkt die wichtige Aminosäure Methionin. Dementsprechend habe sich der Preis für das Futter erhöht.

