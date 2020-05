Deutsche Bahn plant wegen Corona Neuerung – Tausende Pendler betroffen

Die Deutsche Bahn hat bis zu 90 Prozent weniger Fahrgäste in ihren Zügen während der letzten Wochen gezählt. Das bedeutet auch einen riesigen Umsatzrückgang. Einige ICEs wirkten wie Geisterzüge. Um dem finanziellen Schaden und dem Infektionsrisiko entgegen zu steuern, will die Deutsche Bahn etwas umsetzten, das täglich Tausende Pendler betrifft.

Der Lockdown ist größtenteils beendet, das spürt auch die Deutsche Bahn. Es fahren wieder mehr Menschen in den Zügen. Vor allem zu Stoßzeiten führt das zu überfüllten Waggons. Abstand halten? Fehlanzeige. Um die Sicherheit der Fahrgäste zu sichern, plant der Konzern eine Umstellung.

Deutsche Bahn will Buchungen blockieren

Laut „Spiegel“ will die Deutsche Bahn mit Hilfe ihrer App, des Bahn-Navigators und der Buchungsseite den Passagierfluss besser steuern. Heißt: Wer über die App ein Ticket buchen oder nach seiner Verbindung schauen will, bekommt angezeigt, ob der Zug bereits zu 50 Prozent oder mehr ausgelastet ist.

Die Deutsche Bahn hat ordentlich Verluste gemacht. Foto: imago images / Jan Huebner

Der Passagier kann dann entscheiden, ob er mit diesem Zug fahren möchte oder lieber eine andere Verbindung nimmt, wo weniger Fahrgäste dabei sind und somit das Infektionsrisiko niedriger ist.

Das ist die Deutsche Bahn:

Die Deutsche Bahn ist eine Aktiengesellschaft

Sie befindet sich vollständig im Besitz der BRD

Der Hauptsitz ist in Berlin

Etwa 324.000 Mitarbeiter hat die Deutsche Bahn

Neben dem Personenverkehr werden auch hunderte Tonnen an Gütern transportiert

In den vergangenen Wochen hat die Deutsche Bahn ihre Website sowie ihre App bereits umprogrammiert. Das Krasse: Wird trotz Wahnhinweis weitergebucht, setzt später eine Blockade ein. Dann können Kunden kein Ticket mehr buchen, obwohl noch Sitzplätze frei wären. So will der Konzert vermeiden, dass Menschen dicht aneinander sitzen. Diese Funktion soll in den nächsten Tagen freigeschaltet werden.

Deutsche Bahn setzt wieder mehr Züge ein

Im Gespräch war laut Bahn-Management auch eine Reservierungspflicht. Man entschied sich jedoch dagegen. Auch soll nicht jeder zweite Platz freibleiben, damit Familien zusammensitzen können. Die Deutsche Bahn setzt daher mehr auf Desinfektion. Sie stellt sogar selbst Mittel dafür her. An Bahnhöfen soll außerdem Desinfektionsspray angeboten werden.

Wie der „Spiegel“ berichtet, will die Deutsche Bahn in der kommenden Woche auch die Taktung der Züge an Sonntagen und Feiertagen wiederhochfahren, damit der ÖPNV mehr genutzt und das Auto stehengelassen wird. (ldi)