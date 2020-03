Coronavirus: Lidl trifft drastische Entscheidung – ab sofort werden DIESE Kunden bevorzugt

Wegen des Coronavirus stürmen etliche Kunden die Supermärkte und neigen zu Hamsterkäufen. Das bekommt auch Lidl zu spüren.

In Irland gibt es bei Lidl deshalb nun schon eine Sonderregelung. Ab Dienstag, 17. März, werden in den Supermärkten wegen des Coronavirus ältere Menschen bevorzugt.

Coronavirus: Lidl mit drastischer Maßnahme

Die Risikogruppe soll vor dem großen Ansturm geschützt werden. Deshalb sind die Lidl-Märkte in Irland von 9 bis 11 Uhr nur für ältere Personen geöffnet.

Lidl will damit allen anfälligen Personen ermöglichen in Ruhe alle Einkäufe zu tätigen. „Wir bitten alle das zu respektieren“, heißt es in dem Statement auf Twitter. Andere Kunden sollen ihren Einkauf bitte zeitlich anders planen.

Regel auf für Deutschland?

Diese Regelung tritt in allen 163 Filialen in Irland ab dem 17. März in Kraft. Ob diese Maßnahmen bald auch bald in Deutschland durchgesetzt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar.

Unsere Anfrage bei Lidl Deutschland blieb bislang noch unbeantwortet.