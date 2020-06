C&A: Razzia bei Modekonzern – Zoll durchsucht Büros

Razzia bei C&A!

Der Zoll hat am Mittwoch mehrere Büros des Modekonzerns durchsucht. Die Beamten interessierten sich für Räume von C&A in Düsseldorf und Hannover.

Der „Business Insider“ berichtet von dem Verdacht, dass C&A den Staat beim Kurzarbeitergeld abgezockt haben soll. Mitarbeiter des Modekonzerns hatten das in einer anonymen Anzeige behauptet.

Demnach habe C&A trotz Kurzarbeit systematisch Überstunden eingefordert. Diese seien nicht abgerechnet worden.

Bundesagentur für Arbeit reagiert

Laut „Business Insider“ reagierte die Bundesagentur für Arbeit nun auf die Vorwürfe. Die Zahlungen an C&A wurden eingestellt. Außerdem wird in den Büros des Modekonzerns überprüft, was an den Vorwürfen dran ist.

C&A in Düsseldorf. Foto: Wolfram Kastl / dpa

Das ist C&A:

C&A ist ein Bekleidungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Vilvoorde

Der Konzern betreibt mehr als zwei Tausend Filialen in 23 Ländern

C&A beschäftigt über 900 Tausend Mitarbeiter

In Deutschland gibt es etwa 450 Filialen

C&A weist Vorwürfe zurück

C&A hat die Vorwürfe bisher strikt zurückgewiesen. Das Unternehmen forderte seine Mitarbeiter sogar intern dazu auf, mögliche Missstände zu melden. (nr)