Burger King: Krasse Änderungen! DAS wird nicht allen Kunden schmecken

Burger King hat große Pläne!

Die neben McDonald's wohl bekannteste Fastfood-Kette der Welt will den großen Konkurrenten mit dem goldenen "M" offenbar übertrumpfen – zumindest in Deutschland. Dafür hat sich Burger King nun etwas einfallen lassen.

Ob das den Stammkunden gefällt? Offen. Denn Burger King will die Billig-Ecke verlassen und künftig auf hochwertigere Produkte setzen.

Burger King: Neue Filialen, neue Produkte? Kippt der ewige Wopper?

Viele Filialen sollen umgestaltet und modernisiert werden. Und auch das Angebot soll sich verändern:

„Kern unserer Marke sind die auf offener Flamme gegrillten Burger, dem wollen wir treu bleiben. Darüber hinaus wollen wir aber auch neue Zielgruppen ansprechen“, erklärte Carlos Baron, der Deutschland-Chef des Unternehmens.

Schmeißt Burger King seine Billig-Produkte aus dem Sortiment? Foto: imago images/Waldmüller

In Zukunft wolle Burger King „nicht mehr nur eine Marke für Burger und Rindfleisch sein“. Deswegen stehen inzwischen auch vegetarische Whopper und Wraps auf der Karte.

Erste Tests haben dem Unternehmen gezeigt, dass sich die Modernisierung lohnt.

„In den neu gestalteten Restaurants haben wir einen etwa zehn Prozent höheren Umsatz. Die Gäste bleiben länger, weil sie sich in einer angenehmeren Umgebung wohl fühlen, und bestellen höherwertige Premiumprodukte“, so Baron.

250 neue Filialen geplant

Burger King hat derzeit etwa 750 Filialen in Deutschland. In den nächsten fünf Jahren sollen rund 250 weitere Läden eröffnen.

Das ist Burger King:

Burger King ist eine Fast-Food-Kette aus den USA

Das Schnellrestaurant hat seinen Sitz in Miami-Dade-County in Florida

1954 gegründet

Insgesamt gibt es rund 17.800 Filialen

Diese werden meist von selbstständigen Franchisepartnern geführt

