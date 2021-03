Aldi: Die Kassierer sind dir zu schnell? Mit DIESEM Trick holst du wertvolle Zeit beim Einpacken raus

Die Kassierer bei Aldi sind extrem schnell. Sie scannen die Produkte auf dem Kassenband so rasch hintereinander, dass man es oftmals nicht schafft, die soeben gekaufte Ware in der rechtzeitig in den Einkaufswagen zu räumen. Es kommt zu Hektik, die Kassierer warten auf die Bezahlung, während man noch mit dem Einräumen beschäftigt ist.

Sind dir die Kassierer zu schnell? Dann gibt es jetzt einen Trick, mit dem du wertvolle Zeit beim Einpacken rausholst.

Aldi: Mit einem Trick kannst du den schnellen Kassierern entgegenwirken. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Sven Simon

Aldi: Trick bremst schnelle Kassierer aus

Die Aldi-Kassierer arbeiten möglichst schnell, um möglichst viele Kunden in möglichst kurzer Zeit abzufertigen. Das soll die Wartezeit für die Kunden selbst verringern.

Den Kassierer darum zu bitten, langsamer zu arbeiten, ist deshalb wohl eher keine Lösung. Aber es kann helfen, die Produkte so auf das Kassenband zu legen, dass zwischen mehreren Produkten jeweils ein gewisser Abstand besteht. Diesen „Lifehack“ hat ein Mann nun in einem Video auf TikTok mitgeteilt.

So können die Kassierer immer nur die Produkte eines jeweiligen Haufens scannen und müssen dann warten, bis der nächste Produkthaufen auf dem Kassenband vorne an der Kasse angekommen ist. Für den Kunden bleibt damit genug Zeit, in Ruhe seine eingescannten Produkte wieder in den Einkaufswagen zu räumen.

Aldi: Die Kassierer sollen möglichst schnell arbeiten, damit Kunden möglichst kurze Zeit an der Kasse warten müssen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Sven Simon

Aldi-Trick: Video begeistert Netz

In der Tat klingt es nach einer einfachen Lösung, um den schnellen Aldi-Kassierern entgegenzuwirken. Das Video erhielt deshalb bereits mehr als 30.000 Likes. Ob sich die Kassierer jedoch gerne bei ihrer Arbeit aufhalten lassen? Vermutlich wohl eher nicht...