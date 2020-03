Aldi bringt Schnäppchen-Knaller in die Regale – Zufall in der Corona-Krise?

Das Coronavirus hat Deutschland im Griff – und auch Aldi reagiert auf die aktuelle Lage. Der beliebte Discounter bringt bald ein Angebot in die Aldi-Regale, das vor allem in Quarantäne nützlich sein kann.

Aldi mit diesem Sonderangebot

Das Coronavirus bestimmt das gesellschaftliche Leben, den Menschen wird geraten, zu Hause zu bleiben. Neben Toilettenpapier und Nahrungsmitteln bietet Aldi ein weiteres nützliches Produkt an.

Denn in zwei Wochen gibt es sowohl bei Aldi Süd, als auch bei Aldi Nord eine PlayStation 4 mit zwei Controllern zu kaufen, berichtet „Chip“.

Konsole für 199 Euro

Die Konsole soll es zum Schnäppchen-Preis von 199 Euro geben.

Cleverer Schachzug oder praktischer Zufall? Was vermutlich als Osterangebot gedacht war, bekommt in Zeiten des Coronavirus einen komischen Beigeschmack.

Schließlich häufen sich aktuell in Deutschland die Menschen, die vorsorglich in zweiwöchige Quarantäne müssen. Und in der kannst du bekanntlich vieles machen: lesen, fernsehen – oder eben Videospiel-Profi werden. (kv)