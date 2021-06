Whatsapp: Trick in Gruppen-Chats! So einfach kannst du deine Nachrichten überprüfen

Der bekannte Messenger-Dienst Whatsapp wird sehr gerne verwendet, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu treten.

Doch auch in Zeiten von digitalen Lösungen bleibt ein altes Problem bestehen: Wie kann ich sicher gehen, dass auch alle meine Nachricht bekommen und gelesen haben?

Dabei hilft in Whatsapp-Chatverläufen mit Einzelpersonen der blaue Haken, der anzeigt, ob die Nachricht beim Empfänger angekommen und geöffnet worden ist. In Gruppenchats ist das nicht so offensichtlich.

Whatsapp: Auch in Gruppenchats lässt sich der blaue Haken gut nutzen. Foto: imago/Rüdiger Wölk

Whatsapp: Das kann der Blaue Haken in Gruppenchats

Doch der blaue Haken hilft dir auch hier. Er ist zwar etwas versteckt, ihn gibt es aber auch in Gruppenchats. Das ist zwar etwas umständlicher, aber es lohnt sich.

Wenn du wissen möchtest, wer aus der Gruppe wann deine Nachricht gelesen hast, musst du nur deine versendete Nachricht markieren, dann oben in der Leiste das eingekreiste „i“ auswählen – schon wird dir angezeigt, an wen die Nachricht zugestellt wurde und wer sie bereits gelesen hat.

Alternativ musst du bei Android-Handys auf zuerst auf die drei Punkte rechts in der Leiste klicken und dann auf „Info“.

WhatsApp: Der blaue Haken kann auch in Gruppenchats sehr hilfreich sein. Foto: dpa

Whatsapp: Funktion geht mehr ins Detail

Eine sehr ähnliche Funktion gab es früher zwar auch schon, jetzt ist sie aber übersichtlicher und geht etwas mehr ins Detail.

Das kannst du aber alles nur mit deinen eigenen Nachrichten machen. Fremde Nachrichten lassen sich auf diese Weise nicht untersuchen.

