Wetter in NRW: Erster Schnee sorgt für Chaos – „Es kracht am laufenden Band“

Die ersten Flocken fallen in NRW und schon ist Chaos vorprogrammiert. Das Wetter der letzten Tage hat schon zu einigen Unfällen im Westen geführt. Im Sauerland gab es schon mehrere Verletzte.

Besonders in den höheren Lagen von NRW bringt das Advents-Wetter den Winter mit. Im Sauerland „krachts am laufenden Band“, das sagt die Polizei des Märkischen Kreises. Bei Siegen verunglückt eine kleine Familie.

Wetter in NRW: Im Sauerland sind Straßen dicht – in Siegen verunfallt Familie

VORSICHT, glatte Straßen: Es kracht am laufenden Band im #MärkischenKreis. Bis gerade haben wir 23 Verkehrsunfälle gezählt. Es gibt Verletzte. Der Höhenweg zwischen #Werdohl und #Lüdenscheid ist blockiert. #PolizeiMK pic.twitter.com/vf5N2EwHnN — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) November 29, 2021

Bis jetzt sind im Märkischen Kreis im Sauerland diverse Autos in Straßengräben gelandet, eins hat sich überschlagen und zwei Busse sind ineinander gerutscht. Die Polizei ist pausenlos im Einsatz, sagt ein Sprecher. Seitdem es schneite hat es ununterbrochen „gerappelt“, heißt es. 44 Verkehrsunfälle gab es in letzten Tagen, eine Straße musste gesperrt werden.

In der Nähe von Siegen ist das Chaos ähnlich groß. Von der schneeglatten Fahrbahn rutschte ein Auto in den Graben, gegen einen Baum. Die Insassen, ein 28-jähriger Fahrer, seine 27-jährige Frau und ein 2-jähriges Kind wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Auch im Ruhrgebiet fiel der erste Schnee. Wer in Dortmund oder Essen aus dem Fenster guckte konnte das Spektakel beobachten. Hier kam es zum Glück zu keinen Unfällen auf den Straßen.

Wetter in NRW: So wird es in den nächsten Tagen

Montagnacht wird es glatt. Vor allem in den höheren Lagen fällt wieder Schnee. Im Sauer- und Bergischen Land kommt es bis zu drei Zentimeter Neuschnee. Ab 600 Höhenmetern sogar bis zu zehn. Es gilt: Vorsichtig fahren!

Die Temperaturen in NRW in den nächsten Tagen:

Montag: 2 bis 6 Grad - nachts Abkühlung auf bis zu -3 Grad

Dienstag: 6 bis 9 Grad - nachts Abkühlung auf bis zu 2 Grad

Mittwoch: 8 bis 11 Grad - nachts Abkühlung auf bis zu 0 Grad

Donnerstag: 3 bis 6 Grad - nachts Abkühlung auf bis zu -4 Grad

Doch das Eis-Chaos geht vorüber. In den nächsten Tagen taut der Schnee im Bergland wieder ab. Allerding ist trotzdem Vorsicht geboten: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen, vor allem im Ruhrgebiet, am Dienstag und Mittwoch. (ts)

