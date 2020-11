Otto: Kundin tobt nach Bestellung! „Unterste Schublade“

Eine Kundin von Otto ist genervt: So hatte sie sich ihren Einkauf sicher nicht vorgestellt. Sie bestellte im Online-Shop des Unternehmens mit Hauptsitz in Hamburg. Doch das Produkt entsprach nicht ihren Erwartungen. Also schickte sie es zurück – doch dann begann eine lange Zeit des Wartens.

Denn Otto schien sich mit der Bearbeitungszeit etwas verkalkuliert zu haben.

Otto: Kundin ist von Unternehmen frustriert

„So langsam bin ich genervt!“, schreibt die Kundin nach der langen Warterei auf die Facebook-Seite des Online-Shops. „Ich warte seit über zwei Monaten darauf, dass meine Retoure weiter bearbeitet wird. Am Telefon wird man nur vertröstet. Ich möchte gar nicht wissen, wie mit mir umgegangen würde, wenn ich mit meinen Zahlungen auch so im Rückstand wäre.“

Noch im selben Absatz droht die Kundin damit, in Zukunft nicht mehr bei der Firma zu bestellen. SIe halte den Service für „unterste Schublade!“ Das lässt die Firma Otto nicht lange auf sich beruhen.

Otto: Kundin ist frustriert – „Schön, dass ich hier etwas erreichen konnte!“

„Es tut mir leid, dass du bereits so lange wartest“, meldet sich ein Mitarbeiter aus dem Otto-Sevice-Team und verspricht, sich die Rücksendung noch einmal genauer anzusehen. Die Kundin scheint damit aber nur halb besänftigt und kommentiert: „Danke für die schnelle Bearbeitung! Schön, dass ich hier etwas erreichen konnte!“

Bei langen Warteschleifen scheinen Kunden immer häufiger auf die Sozialen Netzwerke zurückzugreifen, um Kontakt mit der jeweiligen Firma aufzunehmen. Auch auf den Seiten von Lidl, Rewe, Edeka und Co. treten die Kunden mit Nachfragen oder Anregungen an die Unternehmen heran. Und natürlich gibt es nicht bei jeder Nachfrage nur positives Feedback.

