München: Vater und Sohn erschossen in Wald aufgefunden – Polizei äußert ersten Verdacht

Schrecklicher Fund in München: In einem Waldstück in Waldtrudering fand ein Jogger am Sonntagmorgen die Leichen von zwei Menschen. Es handelt sich dabei um einen Vater (42) und dessen vierjährigen Sohn.

Die Kripo München hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

München: Vater und Sohn erschossen im Wald aufgefunden – Polizei äußert erste Vermutungen

Nach ersten Erkenntnissen starben beide durch Schussverletzungen. Vater und Sohn sollen in München gewohnt haben.

Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass es unwahrscheinlich sei, dass die beiden schon länger an dieser Stelle lagen, weil es sich um einen stark frequentierten Wald handle.

Vater und Sohn tot in München: War es ein erweiterter Suizid im Wald?

Die Ermittler vermuten außerdem, dass es sich um einen erweiterten Suizid handeln könnte. Der 42-Jährige soll zunächst seinen Sohn, im Anschluss dann sich selbst erschossen haben, berichtet tz.de.

München: Schusswaffe am Tatort gefunden

Fachleute der Mordkommission suchten das Waldstück nach möglichen Spuren ab. Eine Schusswaffe wurde am mutmaßlichen Tatort bereits gefunden.

Die Polizei wurde gegen 9 Uhr alarmiert, der Einsatz vor Ort dauerte bis etwa 14.30 Uhr. Die Ermittlungen dauern jedoch weiter an. Die Staatsanwaltschaft wird voraussichtlich nun auch eine Obduktion der Leichen anordnen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.