Amazon: Nach Tod von Mirco Nontschew – wird Staffel 3 von „LOL“ nie ausgestrahlt?

Es ist eine Tragödie: Der beliebte Comedian Mirco Nontschew starb mit 52 Jahren für Fans und Öffentlichkeit völlig unerwartet. Die genauen Todesumstände sind bislang unklar. Nun fragen sich seine Fans und viele Kunden von Amazon Prime: Wird die dritte Staffel des Erfolsformat „LOL: Last One Laughing“ von Bully Herbig nie ausgetrahlt?

Nach einem Gastauftritt in der ersten „LOL“-Staffel war Mirco Nontschew in der dritten Staffel, die eigentlich im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werden soll, selbst Kandidat. Abgedreht wurde die Amazon-Sendung Ende Oktober, also wenige Wochen vor der Tragödie.

Amazon: Das ist bislang über die Todesursache von Mirco Nontschew bekannt

Noch immer ist rätselhaft, woran Mirco Nontschew verstarb. Fest steht, dass sich Angehörige Sorgen machten, weil er tagelang nicht zu erreichen war. Letztlich wurde er am Freitagnachmittag von der Feuerwehr leblos in seiner Berliner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden.

-----------------------

Mehr über Mirco Nontschew:

Nontschew wurde 1969 in Ost-erlin geboren.

Seinen TV-Durchbruch feierte Mirco Nontschew in der Kultsendung „RTL Samstag Nacht“.

Der Beatboxer wurde als Imitator von Geräuschen und Tönen berühmt.

Im Kino war er unter anderen in den „7 Zwerge“-Filmen von Otto Walkes zu sehen.

Sein Auftritt in der dritten „LOL“-Staffel sollte sein Comeback werden.

-----------------------

Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid liegen laut Medienberichten bislang nicht vor. Eine Obduktion soll jetzt aber Klarheit bringen.

-----------------------

Mehr über Amazon:

-----------------------

Wie geht es mit „LOL“ auf Amazon Prime weiter? Wird die dritte Staffel nicht mehr ausgestrahlt?

Noch offen ist, ob die Amazon-Zuschauer die dritte Staffel von „LOL“ mit Mirco Nontschew zu sehen bekommen. Die heitere Sendung, die zumindest die Zuschauer oft zum Lachen bringen soll, wird von der Tragödie überschattet.

Die Crew der dritten „LOL“-Staffel mit Mirco Nontschew in der Mitte. Foto: picture alliance/dpa/Prime Video | Frank Zauritz

Aktuell soll man sich intern bei Amazon beraten, was man nun tut. Ein eindeutiges Statement dazu, wie es mit „LOL“ weitergeht, gibt es aktuell weder von Amazon Prime noch von Produzent Michael Bully Herbig.

Laut „TV Movie“ erscheinen erscheinen drei Szenarien denkbar:

Die dritte Staffel von „LOL“ könnte aus Pietätsgründen niemals ausgestrahlt und somit komplett gestrichen werden. Dann müssten „LOL“-Fans sich weiter gedulden und auf die vierte Staffel warten, die dann voraussichtlich im Herbst 2022 kommt. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Staffel zu kürzen, indem alle Szenen mit Mirco Nontschew herausgeschnitten werden, was aber kaum realisierbar sein dürfte, insbesondere wenn er länger im Rennen war. Schließlich stehen und sitzen alle Teilnehmer in der engen Kulisse nah beieinander und interagieren ständig miteinander. Die dritte Möglichkeit wäre, dass die dritte Staffel wie geplant im Frühjahr ausgestrahlt mit – mit allen Szenen. Denkbar wäre, dass Amazon in enger Abstimmung mit den Angehörigen und den Kollegen von Nontschew diese Entscheidung trifft.

Sollte der Plan tatsächlich sein, dass die Sendung normal ausgestrahlt wird, ließe sich eine Andeutung von Bully Herbig auf Instagram entsprechend deuten. Er hatte in einer ersten Reaktion geschrieben: „The show must go on … für Dich Mirco!“

Tatort: Das sind die bekanntesten Ermittler-Teams Tatort: Das sind die bekanntesten Ermittler-Teams

„LOL“ bei Amazon Prime: Diese Stars haben neben Mirco Nontschew noch mitgewirkt in Staffel 3

Neben Nontschew haben in der dritten Staffel Anke Engelke, Michelle Hunziker, Christoph Maria Herbst, Olaf Schubert, Hazel Brugger, Abdelkarim, Palina Rojinski, Caroline Kebekus und Axel Stein mitgewirkt. Wer gewonnen hat, ist natürlich noch ein Geheimnis.