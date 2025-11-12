Zalando ruft Kleidung zurück – es besteht Lebensgefahr für Kinder

Der Online-Modehändler warnt Eltern vor eine Produkt, das im September bis Oktober im Shop erhältlich war. Im schlimmsten Fall besteht sogar Lebensgefahr für die Kinder!

Es handelt sich bei um Sweatjacken der Marke Redefined Rebel des Herstellers Wear Group A/S.

Rückruf bei Zalando: Sogar Lebensgefahr möglich

Jetzt kam heraus, dass die Kleidungsstücke nicht die nötige Sicherheitsnorm EN 14682 erfüllen. Konkret geht es um die losen Knebelverschlüsse, die nicht an den Kleidungsstücken befestigt sind.

Dadurch bestehe die Gefahr, dass sich die Verschlüsse etwa beim Toben Gegenständen verfangen könnten. Im schlimmsten Fall könnte sich das Kind dann sogar strangulieren.

Rückruf von Kinderkleidung auch beim Händler Zeemann

Auch der Händler Zeemann muss eine Jacke für Kinder zurückrufen. Hierbei geht es um Bomberjacken in den Größen 92 bis 98/104, also für Kleinkinder. Sie wurden vom 1. August bis zum 6. November in den Geschäften verkauft. Zu erkennen sind die Jacken an einem großen P im Brustbereich.

Das Problem bei diesem Bomberjacken besteht laut Zeemann darin, dass sich die Knöpfe lösen können. So könnte ein Kind einen Knopf im schlimmsten Fall in den Mund nehmen und verschlucken. Dann besteht Erstickungsgefahr!

Zwei ernstzunehmende Rückrufe aus dem Bereich Kinderkleidung, die hoffentlich alle betroffenen Eltern erreichen werden.