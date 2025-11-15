Lidl, Rewe & Co. stellen SB-Kassen auf – jetzt kommt raus, was Kunden wirklich darüber denken

Selbstbedienungskassen werden immer beliebter und sind inzwischen aus dem deutschen Einzelhandel kaum mehr wegzudenken. Laut Handelsforschungsinstitut EHI gibt es mittlerweile rund 38.650 solcher Geräte – mehr als doppelt so viele wie 2023. Vor allem im Lebensmittelhandel sind SB-Kassen bei Lidl, Rewe & Co. stark vertreten.

Lidl, Rewe & Co.: Kundenakzeptanz wächst

Knapp zwei Drittel der Deutschen nutzen die modernen Kassen zumindest gelegentlich, wie eine Umfrage zeigt. 19 Prozent scannen ihre Artikel immer an den SB-Kassen, wenn sie können, weitere 43 Prozent tun dies hin und wieder. Trotzdem gibt es auch Kritik: 42 Prozent bevorzugen Bargeldzahlung, was nicht bei allen SB-Kassen möglich ist, und etliche Menschen wollen den persönlichen Kontakt an der Kasse behalten.

Die Hauptvorteile der SB-Kassen? Schnelligkeit und Komfort, vor allem bei kleinen Einkäufen mit maximal zehn Artikeln. Zudem entlasten sie das Geschäftspersonal, was besonders bei Personalmangel wichtig wird. Ein Rückbau kommt für die großen Ketten wie Lidl, Rewe & Co. deshalb nicht infrage, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Unternehmen wie Aldi Süd und Lidl setzen inzwischen verstärkt auf diese Technologie.

Sind SB-Kassen bei Lidl, Rewe & Co. die Zukunft?

Mit der Einführung der SB-Kassen gibt es neue Herausforderungen. So steigt beispielsweise das Diebstahlrisiko, da der Prozess weniger überwacht wird. EHI-Experte Frank Horst erklärt: „An SB-Kassen wird häufiger geklaut.“ Händler wie Rewe, Lidl & Co. setzen mittlerweile auf technische Hilfsmittel wie Kameraüberwachung und KI-gestützte Systeme, um das Risiko zu minimieren. Dennoch beteuert Rewe, dass die Diebstahlquote durch SB-Kassen nicht signifikant zunehme.

Die Händler bauen jedoch weiter aus. Während Ikea in einigen Filialen wie in Düsseldorf mittlerweile komplett auf klassische Kassen verzichtet, haben Lidl und Aldi Süd erst später begonnen, massiv zu investieren. Der Discounter Lidl will bis zum Frühjahr jede zweite Filiale mit SB-Kassen ausstatten. Unternehmen wie dm und Rossmann planen ebenfalls, immer mehr automatisierte Kassen einzuführen.

Lidl, Rewe & Co.: Nur noch SB-Kassen denkbar?

Komplett auf SB-Kassen zu setzen, halten viele Händler und Kunden für unwahrscheinlich. Laut einer Umfrage würden 31 Prozent der Befragten ein Geschäft ohne Personal gut finden, 20 Prozent jedoch ausschließen, dort einzukaufen. Händler wie dm und Lidl versichern, dass klassische Kassen mit Mitarbeitenden auch künftig bestehen bleiben – zumindest in der Regel.

Für alle, die noch schneller einkaufen möchten, bieten einige Geschäfte bereits Handscanner oder Einkaufswagen mit Scan-Funktionen an. So können Kunden die Produkte direkt beim Einkauf erfassen. Lidl, Rewe & Co. setzen vereinzelt auf solche Lösungen, doch die breite Kundennutzung bleibt bisher hinter den Erwartungen zurück.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Zukunft der SB-Kassen und innovativer Einkaufs-Technologien weiterentwickelt. Klar ist: Lidl, Rewe & Co. investieren verstärkt in die Digitalisierung und wollen ihren Kunden maximalen Komfort bieten, ohne den Nervenkitzel an der Kasse zu erhöhen. (mit dpa)