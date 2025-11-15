Lidl-Kunden entdecken es, als sie Fleisch und Fisch kaufen – offenbar geht es nicht mehr anders

Gerade erst mussten Kunden von Kaufland sich in ihrer Kauf-Euphorie eines neuen Produktes bremsen lassen. Den Hype um das Eis-Dessert nach französischem Vorbild dürfte das sogar noch verstärkt haben (wir berichteten).

Ob Produkten von Lidl jetzt das gleiche Schicksal droht, bleibt abzuwarten. Denn auf vielen Fleisch- und Fischprodukten entdecken Discounter-Kunden bereits neue Etiketten, die ihnen jetzt zu denken geben.

Lidl-Kunden sehen es bei Fleisch und Fisch

Neuerdings tauchen auf immer mehr Artikeln gelbe Etiketten mit Vorhängeschloss-Symbol auf. Auf ihnen zu lesen: „Gesicherter Artikel. Etikett vor dem Erhitzen entfernen.“ Dabei handelt es sich laut „Bild“ um Diebstahlsicherungen.

Bislang waren die nur auf Kaffeeprodukten zu finden. Scheinbar hat Lidl die Maßnahme aber auch auf Verpackungen von Rinderfilet, Gulasch oder Lammlachsen im Kühlregal ausgeweitet. Laut Recherchen der Zeitung sollen die Aufkleber in Berlin sogar auch auf Sushi-Produkten zu finden sein. Der Grund ist ernst.

Discounter geht gegen Langfinger vor

Schon in der Vergangenheit begründete Lidl die Maßnahmen mit dem Schutz „hochwertiger Produkte und besonders gefährdeter Artikel“. Denn allein im Vorjahr wurden mehr als 400.000 Diebstahlfälle verzeichnet – darunter auch Fleisch- und Fischprodukte. Das hat Lidl allein 2024 fast drei Milliarden Euro gekostet.

„Bei der Diebstahlprävention nutzen wir branchenübliche Maßnahmen, zum Beispiel die individuelle Sicherung vereinzelter Artikel“, so ein Lidl-Sprecher gegenüber „Bild“. „Dies ist eine gängige, deutschlandweite Praxis im Einzelhandel.“ Weitere Angaben wollte der Discounter dazu nicht machen.