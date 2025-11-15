Black Friday & Co.: Diese Tage sollten sich Schnäppchenjäger im Kalender markieren

Jedes Jahr startet der Einzel- und Online-Handel mit Black Friday & Co. ins Weihnachtsgeschäft. Die Rabattaktionen locken Millionen von Verbraucher, die das Shopping-Event nutzen, um Weihnachtsgeschenke günstiger zu kaufen. Doch längst sind die Aktionen nicht mehr auf einen einzigen Tag begrenzt – viele Händler beginnen schon Wochen vorher mit den Angeboten.

Frühe Deals bei Black Friday & Co.

Bereits Anfang November starten viele Geschäfte und Online-Shops mit „Early Deals“. Möbelhäuser, Technikmärkte und Mode-Händler bieten erste Rabattaktionen an. Die Schnäppchenjagd geht dann in der Black Week ab Montag, 24. November, in die heiße Phase. Während dieser Aktionswoche bieten Händler durchgehend Rabatte. Wer bis zum Black Friday selbst, also den 28. November, wartet, könnte bei beliebten Artikeln enttäuscht auf ausverkaufte Regale blicken.

Auch am darauffolgenden Wochenende, dem Black Weekend, bleibt die Jagd spannend: Online können Verbraucher am 29. und 30. November weiterhin günstige Angebote ergattern. Technik-Fans dürfen sich besonders auf den Cyber Monday am 1. Dezember freuen. Dieser Tag, immer der erste Montag nach dem Black Friday, konzentriert sich auf reduzierte Technikprodukte wie Kameras, Fernseher und kleinere Gadgets. Große Technik-Schnäppchen wie Notebooks oder Tablets gibt es jedoch meist am Black Friday selbst.

Wie man bei Black Friday & Co. clever spart

Die Vielzahl an Deals kann schnell überwältigend wirken. Sparen lässt sich vor allem, wenn man die Angebote gezielt angeht. Überlege am besten bereits vor der Black Week, welche Produkte du tatsächlich benötigst, und beobachte die Preise bei verschiedenen Händlern. So kannst du Rabatte besser einschätzen und echte Schnäppchen erkennen.

Während Black Friday & Co. ist es wichtig, sich nicht von der Rabattflut ablenken zu lassen. Ein klarer Plan hilft, unnötige Ausgaben zu vermeiden. Viele Händler sichern sich gegen leere Regale durch große Lagerbestände, doch frühzeitiges Zuschlagen kann sich bei besonders beliebten Artikeln lohnen.

Black Friday & Co. schlägt jährlich neue Rekorde und bringt für Verbraucher zahlreiche Chancen, Weihnachtsgeschenke und viele weitere Dinge günstiger zu erwerben. Mit ein wenig Vorbereitung und Übersicht sind in der Rabattwoche echte Schnäppchen zu machen. Verbraucher sollten die Events jedoch strategisch angehen, um ihre Geschenke möglichst clever einzukaufen.