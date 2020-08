Urlaub an der Ostsee verändert das Leben einer jungen Frau.

Was für ein Urlaub an der Ostsee für diese junge Frau.

Da geht Sophie Dörschmann, die ihren Urlaub mit Mama, Oma und einer Freundin in der Gemeinde Zingst verbringt, nichtsahnend an ihrem geliebten Strand spazieren und wenige Minuten später, verändert sich ihr ganzes Leben. Darüber berichtet unser Partnerportal „MOIN.DE“

Urlaub an der Ostsee: Frau spaziert am Strand entlang - wenige Stunden später ändert sich ihr ganzes Leben

In Zingst macht die 18-jährige Frau bereits seit einigen Jahren Urlaub an der Ostsee. Und auch in diesem Jahr, während der Corona-Zeit, hat es sie nochmal dorthin verschlagen.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Sie will noch mal richtig entspannen und die Zeit genießen, bevor in wenigen Wochen ein stressig schöner Alltag beginnt. Denn Sophie Dörschmann ist schwanger. Sie erwartet ihr erstes Kind.

Doch dieser Moment am Dienstag, der plötzlich und ganz unerwartet eintrat, sollte den Urlaub und das Leben der 18-Jährigen auf einmal ganz verändern. Was Sophie Dörschmann erlebte, liest du >>> hier bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“.

