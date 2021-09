RTL: Thomas Gottschalk verlor am Wochenende seinen Ring in einer Show.

Thomas Gottschalk: Missgeschick mitten in RTL-Show – „Besoffen schmeißt der seinen Ring weg“

Es war geradezu ein Nervenkitzel bei „Sie wissen nicht, was passiert” am Samstagabend. In der RTL-Show wartete nach etlichen Spielrunden der Endgegner, eine meterhohe Sektglaspyramide, auf Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch.

Im feuchtfröhlichen Final-Spiel gingen allerdings nicht nur Gläser flöten, Showmaster Thomas Gottschalk musste plötzlich auch einen ganz persönlichen Verlust verkraften, bei dem glücklichweise Barbara Schöneberger helfen konnte. Eine echte Panne!

Thomas Gottschalk: Panne in RTL-Show!

Ziel des Spiels: eine Sektglaspyramide nicht zum Einsturz zu bringen. Der Clou – die Kandidaten mussten die mit Alkohol gefüllten Gläser zunächst aus der wackeligen Pyramide entfernen und anschließend leer trinken.

Eine Spielregel, die schon vorab für Gesprächsstoff bei den Konkurrenten sorgte. „Seid ihr wahnsinnig”, fragte Jauch vor Spiel-Start. Nachdem Jauch und Schöneberger bereits um den Inhalt spekulierten, konnte Gottschalk mit einem beherzten Griff zum ersten Glas direkt mal für Klarheit sorgen.

Das ist Thomas Gottschalk:

Thomas Gottschalk wurde am 18. Mai 1950 in Bamberg geboren

Gottschalk war in der Vergangenheit als Moderator von „Wetten, dass..?” im TV zu sehen

Seit 2018 ist der Entertainer mit seinen TV-Kollegen Barbara Schöneberger und Günther Jauch auf Sendung

Im März gaben Thomas und seine langjährige Ehefrau Thea ihre Trennung bekannt

Nach seinem Beziehungs-Aus kam er mit der SWR-Mitarbeiterin Karina Mross zusammen

„Das ist Wodka”, teilte er seinen TV-Kollegen mit. Schon nach kurzer Zeit zeigte das feuchtfröhliche Trinkgelage seine Wirkung und sorgte nicht nur für heitere Gesichter bei den drei, sondern auch für ein skurriles Anbändeln mit Maske bei Gottschalk und Schöneberger.

Thomas Gottschalk braucht Hilfe von Barbara Schöneberger

Dann der Schock bei Gottschalk: Eine unglückliche Handbewegung später und der Showmaster hatte seinen Ring verloren. Auf Schönebergers Frage „Was war das denn? Dein Ehering?” folgte eine Antwort, die die Gerüchteküche brodeln lässt und Spekulationen auf eine heimliche Verlobung mit seiner Freundin Karina Mross aufwerfen.

„Nein, nein. So fast”, entgegnete der sichtlich mitgenommene Thomas Gottschalk. Auf Schönebergers Hilfeversuch und die Frage „Wie sieht der ungefähr aus?”, erwiderte der angetrunkene Gottschalk ganz sentimental: „Der sieht schön aus.” Statt einer Lösung für das Problem, gab es für Gottschalk zunächst allerdings nur Gelächter aus dem Publikum.

RTL-Moderator Günther Jauch räumt ab

Glücklicherweise konnte Barbara Schöneberger ihrem TV-Kollegen dann aber doch noch aushelfen und fand den „Fast-Ehering” wieder. Während Gottschalk froh war, endlich seinen Ring wieder in den Händen zu halten, stichelte Barbara: „Nicht, dass Karina jetzt zu Hause vor dem Fernseher zusammenbricht!“

Das ist Barbara Schöneberger:

Barbara Schöneberger wurde am 5. März 1974 in München geboren

Sie heißt eigentlich Barbara von Schierstädt

Schöneberger ist ihr Geburtsname

Ein Gedanke, der anscheinend auch Gottschalk schon gekommen war, der antwortete: „Ja, genau: ‚Der spinnt wohl, völlig besoffen schmeißt der seinen Ring weg!'‘“

Nach einer Stunde Zitterpartie und ordentlich Alkohol war es am Ende Günther Jauch, der das Spiel für sich entscheiden konnte.

