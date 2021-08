Telekom, Vodafone und Co.: Warnung an Kunden! Fiese Betrugsmasche in Umlauf

Die technischen Möglichkeiten von heute sind für viele Menschen ein Segen – doch gleichzeig bieten Handys und Laptops Kriminiellen viele Möglichkeiten.

Deshalb gilt es, aktuell bei einer SMS von der Telekom, Vodafone und Co. besonders vorsichtig zu sein – und besser dreimal hinzusehen.

Telekom, Vodafone und Co.: Kunden müssen höllisch aufpassen – vor dieser fiesen Betrugsmasche! Foto: imago/NurPhoto/Pixabay/Montage: DER WESTEN

Denn dahinter könnte ein Betrug stecken!

Telekom, Vodafone und Co.: Neue Betrugsmasche! Aufgepasst

Kunden von Telekom, Vodafone und Co. aufgepasst: Nachdem zuletzt massenhaft SMS unterwegs waren, in denen Kriminelle vorgaben, Paketdienste zu sein sind jetzt Telefonanbieter ins Visier geraten.

Betrüger schicken Millionen SMS an arglose Kunden und hoffen, diese abzocken zu können. So funktioniert der Trick konkret: Du bekommst eine SMS, die auf den ersten Blick so aussieht, als wäre sie von Vodafone, der Telekom oder einem anderen Anbieter. Es soll sich um eine „Neue Nachricht des Mobilfunkbetreibers“ handeln, berichtet das Portal Mimikama. Auf diesen Textnachricht folgt dann ein Link. Klickt der Nutzer diesen an, landet er auf einer Website mit bösartiger Software!

„Die Nachricht kommt nicht vom Mobilbetreiber“, warnt Mimikama.

Telekom, Vodafone und Co.: Nutzer können Fake-Nachrichten erkennen!

Solche Nachrichten lassen sich aber schnell als Fake erkennen. Zunächst sollten Nutzer sich den Link genau ansehen: Führt er überhaupt erkennbar zum Mobilfunkanbieter? Dann sollte er oder sie überlegen, ob ein Mobilfunkanbieter überhaupt Nachrichten mit einem solchen Inhalt versendet. In den meisten Fällen lautet die Antwort klar „nein“!

Und wenn man sich nicht ganz sicher ist: Besser den Link nicht anklicken und selbst Kontakt mit dem Mobilfunkanbieter über eine Service-Hotline aufnehmen.

Doch was tun, wenn der Nutzer einmal unvorsichtig war? Auch hier gibt Mimikama Hilfestellung:

Am besten das Handy schnellstmöglich auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dabei verliert man zwar alle nicht anderweitig gespeicherten Daten, sichert aber sein Handy gegen unbefugte Zugriffe.

Am besten sofort alle Passwörter, die ausgelesen worden sein könnten, ändern. Das gilt insbesondere für Bankdaten!

Sollen Betrüger den Nutzer bereits finanziell geschädigt haben, ist eine Anzeige bei der Polizei absolut angeraten.

Wenn es zu Unregelmäßigkeiten bei der Abbuchung des Mobilfunkbetreibers kommt, ist dieser die richtige Anlaufstelle.

Und noch einmal zur Erinnerung: Klick besser keine Links an, bei denen du nicht weißt, woher sie stammen!