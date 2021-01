„Tagesschau“: Judith Rakers wird von Zuschauerin öffentlich angefeindet – ihre Reaktion überrascht

Fanwut gegen Judith Rakers! Mit dieser Reaktion einer ARD-Zuschauerin rechnete die „Tagesschau“-Sprecherin sicher nicht.

Denn kurz nach ihrer Moderation der „Tagesschau“ vor wenigen Tagen, meldete sich eine Frau auf Twitter zu Wort, die kein gutes Haar an der TV-Blondine ließ. Das berichtet unser Partnerportal Moin.de.

„Tagesschau“: Judith Rakers wird von Zuschauerin öffentlich angefeindet

Wutentbrannt schrieb die „Tagesschau“-Zuschauerin an Judith Rakers gewandt: „Wieso bitte hat Frau Rakers die Nägel frisch gemacht? Ich habe mein Studio zu und stehe hinter der Entscheidung unserer Regierung, auch wenn es schwerfällt. Aber bitte was ist das für ein Signal an all die anderen Frauen? Find' ich echt nicht gut!“

Das ist die „Tagesschau“:

Die Tagesschau ist eine Nachrichtensendung der ARD

Die Tagesschau ist die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen

Die Tageschau wird seit 1952 ausgestrahlt

Neben Linda Zervakis sind auch Jan Hofer, Jens Riewa, Susanne Daubner, Thorsten Schröder und Judith Rakers Sprecher/innen bei der Tagesschau

Die Sendezeiten der Tagesschau sind 9.50, 12, 12.55, 17, 17.50 und um 20 Uhr

Seit dem zweiten deutschlandweiten Corona-Lockdown kurz vor Weihnachten sind neben Geschäften, Restaurants, Friseursalons eben auch Nagelstudios geschlossen. Die Maßnahmen gelten vorerst bis zum 10. Januar.

Tagesschau-Star Judith Rakers wurde öffentlich angefeindet. Foto: imago images / Stefan Schmidbauer

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers reagiert auf Zuschauer-Kommentar

Judith Rakers meldete sich anschließend prompt bei Twitter zu Wort und gab der wütenden „Tagesschau“-Zuschauerin eine direkte Antwort. Die wiederum antwortete danach auch noch mal.

