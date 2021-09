Sylt ist eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Wir haben fünf überraschende Fakten zur Insel gesammelt.

Sylt: Was Urlauber am Strand bemerken, macht sie traurig – „Schreckliches Gefühl“

Dass der Sommer 2021 vorüber ist, merkt man nicht nur am Wetter, das nun deutlich kühler daherkomt. In Urlaubsorten wie Sylt, Sankt Peter-Ording oder auf Fehmarn wird das Urlaubern vor allem dann bewusst, wenn am Strand plötzlich ein Traktor auffährt.

Denn dieser transportiert die Strandkörbe ab! So ist es in dieser Woche auf Sylt geschehen. Bei bewölktem Himmel und leerem Strand fahren die Maschinen auf und holen mehrere Strandkörbe gleichzeitig ins Trockene. Der Anblick dieser Szenen versetzt viele Urlauber in Trauer.

Ein Mann richtet die Strandkörbe auf der Insel Sylt auf. Foto: picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

Sylt: Urlauber trauern

„Ja, es ist schon wieder so weit. Der Herbst steht vor der Tür. Da müssen wir wohl auf den Sommer 2022 hoffen“, heißt es in einem Facebook-Kommentar zu Bildern vom Strand auf Sylt. Eine Frau wirft zudem ein, dass die ersten Strandkörbe schon im August abtransportiert worden seien.

Ein Mann befindet sogar, es sei ein „schreckliches Gefühl“. Und eine weitere Frau schreibt emotional: „Mir macht es Angst. Wieder ein Jahr weniger in meinem Leben.“

Doch bei so viel Wehmut darf nicht unerwähnt bleiben, dass es auch viele Menschen richtig doll freut, wenn die Strandkörbe von den Gemeinden von der Nordsee weggeholt werden.

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Sylt: Freude über Sommerende

„Es kommt endlich mehr Ruhe auf die Insel. Dieses Jahr war mehr als überlaufen. Und die Urlauber/innen sehr unentspannt. Der Verkehr war und ist derzeit noch schlimm", heißt es in einem Kommentar. Und es gibt noch mehr davon.

„Ein wunderbares Zeichen. Nämlich, dass es endlich ruhiger wird auf unserer Insel und die arbeitende Bevölkerung vielleicht mal durchatmen kann", schreibt eine Frau und erhält viel Zuspruch.

Der Hype um die beliebte Insel lässt mit dem Ende des Sommers nämlich nicht nach. Auch im Herbst kommen noch sehr viele Menschen nach Sylt. Im Winter ist zudem die Zeit zwischen Weihnachten und Sylvester gut gebucht.

Das sind die nordfriesischen Inseln:

Die nordfriesischen Inseln liegen vor der Westküste Schleswig-Holsteins im nordfriesischen Wattenmeer, einem Teil der Nordsee.

Neben den größeren Inseln Sylt, Föhr, Amrum, Pellworm und Nordstrand gibt es kleinere sogenannte Halligen.

Sie alle gehören zum Kreis Nordfriesland.

Sylt: Höheres Konfliktpotential

In den beiden Corona-Jahren wurde im Sommer viel geklagt, es sei zu voll auf Sylt, was ohnehin schon lange ein Problem ist. Wenn dann auch noch Abstände und sämtliche Regeln eingehalten werden müssen, wird das Gefühl nur noch verstärkt.

Strandkörbe sind für einige Sylt-Fans der Inbegriff von Urlaub. Foto: imago images/Lindenthaler

Auf der in der Tourismusbranche arbeitenden Bevölkerung lastete durch die Einschränkungen zudem ein höherer Druck, manche Gäste wollten sich auch partout nicht an Regeln halten, was das Konfliktpotential insgesamt erhöhte.

Bleibt zu hoffen, dass von der Corona-Pandemie im Sommer 2022 endlich nichts mehr zu merken ist und keine neue gefährliche Mutation den Stress verlängert.

