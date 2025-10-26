Besonderer Weihnachtsmarkt in Oberhausen eröffnet – mit großem Promiauflauf

Bald eröffnen die Weihnachtsmärkte in NRW – dann wird wieder Glühwein geschlürft, Karussell gefahren und Mandeln genascht. Neben den Klassikern gibt es auch einige Neuheiten.

Vielen ist der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen bekannt, doch am Holtener Marktplatz feiert ein neuer Weihnachtsmarkt nun Premiere unter dem Motto „Promis für Pfoten“. Denn bei der Aktion handelt es sich um ein Herzensprojekt für Vierbeiner. Veranstalterin Iris Lattka hat gegenüber DER WESTEN genaue Einzelheiten zum Programm und den prominenten Gästen verraten.

Weihnachtsmarkt Oberhausen für Hunde

Iris Lattka betreibt in Oberhausen den Hundesalon „Mary’s Hundestübchen“ und der Hunde-Friseurin liegt das Wohl der Vierbeiner am Herzen. Deshalb soll der Weihnachtsmarkt am Holtener Marktplatz in Oberhausen ein Charity-Event zugunsten des Tierheims Duisburg sein. Alle Einnahmen des Tages landen dort, damit die Tierheim-Mitarbeiter davon Futter, Medizin und Sonstiges für Hund, Katze und Co. kaufen können. Ab 10 Uhr geht es am Freitag, 5. Dezember, los. Es handelt sich um eine eintägige Aktion.

Auch für die Gäste soll sich der Besuch lohnen. Neben einem bunten Programm haben die Besucher die einmalige Gelegenheit, mit wahren Stars aus Sport und Fernsehen in Kontakt zu treten. Für Iris Lattkas Partner, den ehemaligen S04-Profi Dietmar „Didi“ Schacht, ist es natürlich selbstverständlich, dass er das Event begleitet. Doch auch andere Promis sind der Einladung gerne gefolgt und wollen ihren Beitrag für ein rundes Programm leisten. So werden auch die Fußballweltmeister Pierre Littbarski und Olaf Thon sowie RTL-Versicherungsdetektiv Patrick Hufen und Detlef Stewes vor Ort sein. Die Promis organisieren den Los-Verkauf der Tombola. Der erste Preis ist ein Romantik-Wochenende im Sporthotel De Poort und der Gewinner wird gegen 16 Uhr verkündet.

Auf dem Charity-Weihnachtsmarkt in Oberhausen erwartet Besucher ein buntes Programm. Foto: Iris Latka

Besucher erwartet ein buntes Programm

Der bekannte Sportmoderator Cedric Pick reist extra an, um durch den Tag zu begleiten. Und auch Duisburg Oberbürgermeister Sören Link und Oberhausens Oberbürgermeister Thorsten Berg wollen sich den besonderen Weihnachtsmarkt nicht entgehen lassen. Die Hundetrainerin und zweifache Top-Dog-Gewinnerin Melanie Fydrich gibt einen Vortrag zum Thema Hundeverhalten. Für kulinarische Genüsse sorgt Sternekoch Sven Nöthel. Es gibt Waffeln, Crêpes, Glühwein, Erbsensuppe und handgemachten Honig von einem regionalen Imker. Und natürlich Didis bekannte Currywurst, die darf nicht fehlen.

Außerdem zwei ganz besondere Highlights: Eine Autogrammstunde mit Nico Klasz, dem Kapitän vom SC Rot-Weiß Oberhausen. Und für eine ausgelassene Stimmung und viele Lacher sorgt das Comedy-Duo Markus Krebs und Ingrid Kühne. Zudem können Halter mit ihrem Hund vorbeikommen und professionelle Fotos machen lassen. Für Live-Musik ist natürlich auch gesorgt. Iris Lattka hofft auf gutes Wetter und zahlreiche Besucher.