Weihnachtsmarkt Oberhausen 2025 – Alle Termine, Highlights und Insider-Tipps

In der Adventszeit glänzt das Ruhrgebiet mit einer bunten Auswahl an Weihnachtswelten – mit gebrannten Mandeln, leckerem Glühwein, frischen Waffeln und dekorativem Kunsthandwerk. Und auch für die kleinen Besucher sind einige besondere Erlebnisse dabei.

In Oberhausen sorgen gleich mehrere Weihnachtsmärkte für stimmungsvolle Vorfreude aufs Fest – vom Weihnachtsmarkt rund um das Centro Einkaufszentrum, dem City-Altmarkt bis hin zu festlichen Märkten in den kleineren Stadtteilen. Hier erfährst du, welche Weihnachtsmärkte in Oberhausen einen Besuch wert sind – und welche Highlights auf dich warten.

Der Weihnachtsmarkt Oberhausen Centro – ein Wintertraum an der Promenade

Dieser Weihnachtsmarkt in Oberhausen ist nicht nur der größte, sondern auch der meistbesuchte der Stadt: Die strahlende Weihnachtswelt im Westfield Centro. Mehr als 140 liebevoll dekorierte Hütten, besondere Kunsthandwerke, ein spektakuläres Riesenrad, winterliche Erlebnisse für Familien und kulinarische Genüsse – der Weihnachtsmarkt am Westfield Centro Oberhausen ist weit mehr als ein klassischer Christkindlmarkt.

Wann und wo findet der Weihnachtsmarkt in Oberhausen statt?

Der Centro-Weihnachtsmarkt öffnet am 14. November 2025 mit einer spektakulären Flugdrohnen-Show und läuft bis zum 23. Dezember 2025. Verteilt auf verschiedene Themenbereiche entlang der Centro-Promenade entsteht eine weihnachtliche Erlebniswelt, die täglich tausende Besucher anzieht.

Öffnungszeiten vom Centro-Weihnachtsmarkt Montag bis Freitag: 11:00 bis 21:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag: 11:00 bis 21:00 Uhr

Am 23.12.2025: 11:00 bis 20:00 Uhr Adresse: Westfield Centro, Promenade 555, 46047 Oberhausen

+++ Kirmes Oberhausen – alle Highlights der Ruhrgebietsstadt +++

Du fragst dich, wo du beim Centro Weihnachtsmarkt parken kannst? Rund um das Einkaufszentrum Centro stehen rund 13.000 kostenlose Parkplätze mit Parkleitsystem zur Verfügung – inklusive barrierefreier Parkplätze und Priority Parking in Parkdeck 1 und 2.

Die Weihnachtszeit wird auf dem größten Weihnachtsmarkt Oberhausens mit einer eindrucksvollen Drohnenshow am Eröffnungstag festlich eingeläutet. Foto: IMAGO / Funke Foto Services

+++ Kirmes in NRW – alle Termine & Highlights im Überblick +++

Highlights des Centro-Weihnachtsmarkts

Ein echtes Highlight ist der Bergweihnachtsmarkt in der Nähe der Rodelbahn, auf der auch in diesem Jahr wieder echter Schnee liegt – ein Riesenspaß, nicht nur für Kinder. Kulinarisch überzeugt vor allem die original FlachauAlm aus dem Salzburger Land: auf 220 Quadratmetern verwöhnt sie Besucher mit Spezialitäten wie Kasnocken, Kaiserschmarrn und deftigen Alpengröstl. Um die Alm-Atmosphäre abzurunden wird stimmungsvolle Live-Musik der „Kärnzeit Band“ gespielt. Rund 250 Personen finden hier Platz und können Klassiker wie Glühwein, Salzburger Stiegl-Bier oder Carpaccio genießen.

Tipp für Besucher: Wer Oberhausens Weihnachtswelten richtig erleben will, plant mindestens zwei Tage. So bleibt genug Zeit für den Centro-Weihnachtsmarkt, einen Bummel durch die Altstadt und vielleicht den Besuch eines charmanten Stadtteilmarktes.

Der Wichtelmarkt – ein Spaß für große und kleine Besucher

Familien können sich auf zahlreiche Erlebnisse freuen: Der sprechende Märchenbaum, ein liebevoll gestaltetes Wichtelkarussell, die Wichtelbahn und natürlich Santa Claus, der vom 6. bis 23. Dezember täglich am Bergweihnachtsmarkt zu Gast ist.

Ein zusätzliches Herzensprojekt ist der Centro Wunschbaum – zwischen dem 15.11. und 18.12. können Besucher Wünsche für Kinder aus sozialen Einrichtungen erfüllen.

Der Wunschbaum steht im Obergeschoss des Einkaufszentrums Centro, direkt gegenüber von TK Maxx. Einfach eine Karte mit einem Weihnachtswunsch auswählen und in einem Wert von etwa 25 Euro ein Geschenk kaufen.

Wer organisiert das Wunschbaum-Projekt? Unterstützt wird die Aktion von der WAZ, lokalen Einkaufszentren und entsteht in der Zusammenarbeit mit Wohltätigkeitsorganisatoren wie der Caritas oder der Stiftung Buntes Herz.

+++ DAS sind die Top-Sehenswürdigkeiten im Ruhrgebiet +++

Weihnachtsmarkt Oberhausen Altmarkt – City-Adventszauber mitten in der Stadt

Wer es etwas ruhiger und besinnlicher mag, sollte dem City-Adventszauber auf dem Altmarkt in der Oberhausener Innenstadt einen Besuch abstatten. Unter dem Motto „klein, aber fein“ punktet dieser Weihnachtsmarkt mit stimmungsvoller Atmosphäre, regionalen Ausstellern, Kunsthandwerke und einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm.

Wann findet der City-Adventszauber statt?

Vom 27.11 bis 21.12.2025 findet der beliebte Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt in Oberhausen statt. Jeweils Dienstags bis Sonntags können Besucher hier staunen, schlendern und die festliche Weihnachtswelt genießen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag: 16:00 bis 20:00 Uhr

Freitag: 16:00 bis 22:00 Uhr

Samstag: 12:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag: 12:00 bis 20:00 Uhr

Montag: geschlossen

Alles rund um Oberhausens Weihnachtsmarkt City-Adventszauber

Zwischen klassischen Köstlichkeiten wie Champignons oder Crêpes, Glühwein und dekorierten Hütten entsteht eine charmante Atmosphäre alternativ zum großen Trubel rund um Oberhausens Centro. An den Hütten locken regionale Kunsthandwerke und auf die kleinen Besucher warten Highlights wie das Märchen-Kinderkarussell oder bunte Zuckerwatte. Das wechselnde Bühnenprogramm, bestehend aus Chören, Theatergruppen oder lokalen Bands, sorgt für festliche Begleitung. Ob für einen entspannten Feierabend mit den Kollegen oder einen Wochenendbummel mit der Familie – der City-Adventszauber Weihnachtsmarkt ist definitiv einen Besuch wert.

Der Altmarkt Weihnachtsmarkt in Oberhausen verspricht klassische Leckereien wie Mandeln oder Waffeln, dekorative Kunsthandwerke und weihnachtliche Vorfreude. Foto: IMAGO / Funke Foto Services

+++ Ausflugsziele im Ruhrgebiet – DIESE Orte sind einen Besuch wert +++

Weihnachtsmarkt Oberhausen in den Stadtteilen – Schmachtendorf, Sterkrade und Co.

Neben den beiden großen Weihnachtsmärkten in Oberhausen lohnt sich auch ein Blick in die Stadtteile:

In Schmachtendorf findet traditionell der Nikolausmarkt statt – ein familiärer Treffpunkt mit Bühnenprogramm, Kinderaktionen und Handwerksständen

findet traditionell der Nikolausmarkt statt – ein familiärer Treffpunkt mit Bühnenprogramm, Kinderaktionen und Handwerksständen Auch Osterfeld und Sterkrade veranstalten kleinere Weihnachts-Events, wie den „Genuss-Weihnachtsmarkt“ oder Märkte an den Adventswochenenden

Während das Westfield Centro mit Lichterglanz, Erlebnis-Highlights wie dem Wichtelmarkt und internationaler Gastronomie lockt, versprüht der Altmarkt seinen ganz eigenen, urbanen Weihnachtszauber. Ergänzt durch kleine Stadtteilmärkte entsteht eine Vielfalt an charmanten Weihnachtswelten, die Lust auf die schönste Zeit des Jahres macht.

Noch mehr über die Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen und rund um das Ruhrgebiet erfährst du hier: