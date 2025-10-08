Weihnachtsmarkt am Centro: Preise und Highlights – Veranstalter lüften Details

Seit einigen Wochen gibt es bei Penny, Edeka & Co. schon weihnachtliche Süßigkeiten (>> wir berichteten). Und spätestens sobald Mariah Carey ihre Hymne im Radio trällert, ist klar: Die Weihnachtsmärkte in und um NRW eröffnen bald wieder ihre Türen.

Und nun verkünden die Veranstalter des Weihnachtsmarkt am Centro gegenüber DER WESTEN nicht nur wann die ersten Märkte eröffnen, sondern auch was es für besondere (leckere) Highlights gibt.

Weihnachtsmarkt am Centro: Es startet schon am 14. November

Bereits am 14. November startet am Westfield Centro in Oberhausen die vorweihnachtliche Saison – und sorgt sicherlich bei dem ein oder anderen für gemütliche Stimmung. Immerhin gibts bis zum 23. Dezember duftenden Glühwein und jede Menge Leckereien. Natürlich gibt es all die bekannten Klassiker: knusprige Bratwürste, süße Schokofrüchte, Maronen und herzhafte Käsespätzle.

++ Auch spannend: Glühwein-Ansage vor Weihnachtsmarkt Dortmund – so viel kostet das Heißgetränk 2025 ++

Doch dieses Jahr gibt’s einen besonderen Genuss aus Frankreich: Ein Händler lockt mit edlen Trüffelspezialitäten. Und das Beste: Der Glühweinpreis bleibt stabil bei 4,50 Euro. Doch damit nicht genug. Wie die Veranstalter gegenüber DER WESTEN verraten, gibt es noch weitere Highlights, die für strahlende Augen sorgen sollen.

Es gibt zahlreiche neue Highlight – Veranstalter lüften Geheimnis

Es gibt nämlich allerlei neue Märkte: So werden ab 2025 feiner Papierwaren angeboten – „unter anderem mit einer eigens angefertigten Oberhausen-Zeichnung“, sowie diverse Bilder aus Metall. Dazu gibt es nicht nur eine Bürstenmanufaktur, sondern auch eine Stadion, wo Besucher Christbaumkugeln nach ihrem Wunsch gravieren lassen können. Und als ganz besonderes Highlight wartet auf die Fans des Weihnachtsmarkt am Centro in Oberhausen ein „doppelstöckiges Großkarussell auf dem Platz der Guten Hoffnung“.

Und das Wichtigste zum Schluss: Der Weihnachtsmarkt in Oberhausen ist montags bis freitags von 11 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Am 23. Dezember, dem letzten Markttag, schließen die Stände bereits um 20 Uhr.

In dem Sinne: Viel Spaß beim Schlemmen und Trinken. Eines ist sicher: Schmecken wirds auf alle Fälle.

