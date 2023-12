Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen: Paar erlebt „Weihnachtswunder“ – DAMIT hätten sie nie gerechnet

Am Ende des Jahres sind die Weihnachtsmärkte in NRW großer Anlaufpunkt vieler Anwohner. Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen kann sich vor Besuchern auch oftmals kaum retten – da kann es schon mal eng werden.

Wer hier etwas verliert, wird es so schnell wohl nicht mehr wiederfinden. Für ein Paar hätte das nach einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen beinahe dramatische Konsequenzen gehabt. Doch es kam anders als gedacht.

Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen: Kleines Weihnachtswunder wird wahr

In einer Facebook-Gruppe verrät die junge Frau, was ihr und ihrem Partner passiert ist. „Heute morgen durften mein Mann und ich ein Weihnachtswunder erleben!“, leitet sie ihre Geschichte ein. Am Freitag (8. Dezember) hätten sie dem Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen einen Besuch abgestattet. Dabei habe er seine Jacke verloren. Schlimm genug, doch in der Jackentasche befand sich auch noch das Portemonnaie mit allen wichtigen Karten und natürlich Bargeld.

„Natürlich haben wir noch am selben Tag alles gesperrt und haben uns schon auf wochenlange Rennerei eingestellt“, berichtet sie weiter. Doch dann sei etwas passiert, mit dem das Paar niemals gerechnet hätte. „Das Portemonnaie mit allen Karten und dem ganzen Geld war heute morgen im Briefkasten.“

Die Adresse des Paares hat der ehrliche Finder vermutlich anhand des Personalausweises ausfindig machen können. Von der Jacke fehle immer noch jede Spur, doch das sei ihnen völlig egal. Das Paar ist einfach nur froh und bedankt sich bei dem anonymen Finder. Somit blieb ihnen nicht nur der Gang zu den Behörden, sondern auch viel Zeit, Nerven und Geld erspart. Ein schönes Geschenk – und das schon vor Heiligabend.