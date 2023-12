Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen: Besucher sorgen für erschreckende Szenen! Veranstalter wird deutlich

Diese Szenen vom Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen sorgen auch zwei Tage später noch für Entsetzen. Sie zeigen, wie es hier am Samstag (16. Dezember) zu einem Riesen-Andrang gekommen sein soll, der plötzlich Überhand nahm (mehr dazu hier).

Einige Menschen sollen die Absperrungen am Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen durchbrochen haben und über eine Brücke geklettert sein. Dabei sollen sie sich selbst in Gefahr gebracht haben, wie die „Duisburger Nachrichten“ zunächst berichteten. DER WESTEN hat beim Centro Oberhausen nachgehakt, was hinter dem vermeintlichen Vorfall steckte.

Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen: Rund 20 Personen missachten Absperrungen

So heißt es zunächst vonseiten einer Sprecherin des Westfield Centro: „Die Weihnachtsmarktbesucher sind bei dem Vorfall am Samstagabend, den 16. Dezember, zu keiner Zeit in Gefahr gewesen. Es gab auch keine Eskalationen oder gefährlichen Situationen.“ Außerdem sei der Weihnachtsmarkt nicht überfüllt gewesen, wie dargestellt wurde. „Es ging in dem Kontext kein einziger Notruf bei der Polizei Oberhausen ein.“

Dies kann auch DER WESTEN bestätigen, der am Samstagabend in Kontakt mit der Polizei stand. Doch was steckt dann hinter den erschreckenden Filmaufnahmen? Laut einer Sprecherin des Centro sollen etwa 20 Personen die aus Sicherheitsgründen vorgeschriebene Wegeführung auf dem Weihnachtsmarkt missachtet haben. Infolge hätten sie Absperrungen durchbrochen und somit einen Weg genutzt, der normalerweise nur dem Servicepersonal zur Verfügung steht. Dabei wären sie allerdings hinter die Hütten geraten und steckten daher in einer Sackgasse fest. Deshalb kletterten sie dort, „weil sie nicht weiter kamen, eine Brücke herauf.“

Sicherheitspersonal muss eingreifen

Doch ihr Abstecher blieb nicht ohne Folgen. Umgehend schritt das Sicherheitspersonal ein und war zur Stelle, um das verbotene Verhalten der Besucher zu unterbinden. „Unser Sicherheitskonzept hat in dem Moment sofort gegriffen und nahtlos funktioniert“, bestätigt eine Centro-Sprecherin.

Ob das Durchbrechen der Absperrungen für die Besucher Konsequenzen hatte, ist nicht bekannt. Besucher sollten auf dem Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen aber künftig unbedingt davon absehen, auf Abwege zu geraten. Denn das bedeutet nicht nur für das Sicherheitspersonal unnötigen Ärger.