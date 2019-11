Weihnachtsmarkt am Centro: Drei Märkte in einer Weihnachtswelt – hier alle Infos

Oberhausen. In Oberhausen am Centro gibt es nicht nur einen Weihnachtsmarkt, sondern gleich drei. Sie alle gehören zusammen zur Weihnachtswelt.

Ob Wichtelmarkt, Santa's Village oder im Almdorf, am Centro Oberhausen in der Weihnachtswelt findest du bestimmt das, was genau zu dir passt.

Das Wichtigste zuerst: die Öffnungszeiten

vom 15. November bis 23. Dezember

am Eröffnungstag von 17.30 Uhr bis 22 Uhr

Montag bis Freitag 11 - 22 Uhr

Samstag 10 bis 22 Uhr

Sonntag 11 bis 21 Uhr

Totensonntag 18 bis 21 Uhr

Der Wichtelmarkt erinnert die meisten Besucher an die Weihnachtstage in ihrer Kindheit. Denn in diesem Teil des Weihnachtsmarkts am Centro Oberhausen wimmelt es nur so vor Zitaten aus den bekannten Märchen und Geschichten aus der Weihnachtszeit. Die Angebote werden in bezaubernden Wichtelhütten präsentiert. Und auch die Kinder kommen in diesem Bereich auf Ihre Kosten: Sie werden über den sprechenden Märchenbaum staunen, können mit dem lustigen Wichtelkarussell fahren oder eine kleine Reise auf der Wichtelbahn bestreiten.

Der Bereich Santa's Village begeistert mit romantischen kleinen Häuschen in Zuckerstangenoptik, mit Nussknackerelementen oder Geschenkverzierungen. Hier gibt es süßen weihnachtlichen Punsch und andere Süßigkeiten. Aber natürlich kannst du hier auch herzhaftes wie Bratwurst bekommen.

Und im Almdorf kannst du eine stimmungsvolle Bergweihnacht im winterlichen Ambiente erleben. Dank Kunstschnee kann hier jeder im Schnee spielen, rodeln oder auch bei einer Aprés-Ski-Party feiern in einer Almhütte, die aus dem Salzburger Land stammt. Gastronomen aus Flachau in Österreich bieten hier originalgetreue Spezialitäten an.

Das Centro selbst hat übrigens auch geänderte Öffnungszeiten. Ab dem 22. November bis Ende des Weihnachtsmarktes haben die Geschäfte im Centro von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

So viel kostet der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt am Centro

Der Glühwein am Oberhausener Weihnachtsmarkt kostet zwischen drei und vier Euro.

City Weihnacht soll dieses Jahr gemütlicher werden

Natürlich gibt es auch noch die City Weihnacht. Nach einiger Kritik aus dem vergangenen Jahr, wollen die Veranstalter die City Weihnacht am Altmarkt dieses Mal gemütlicher gestalten. Am 16. November geht es los, bis zum 22 Dezember dauert der WEihnachtsmarkt. Täglich hat er von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Um die City Weihnacht gemütlicher zu gestalten, sollen die Buden anders angeordnet werden, die Eisbahn, das Kinderkarussell und die Krippenausstellung sollen für weihnachtlichen Flair sorgen. (fb)