„Wahl-O-Mat“-Alternative zur Kommunalwahl in NRW – extra für Oberhausen!

Am 14. September geht Oberhausen zur Urne. Bei der Kommunalwahl in NRW können die Wahlberechtigten unter anderem über ihren Oberbürgermeister sowie die Zusammensetzung des Stadtrats bestimmen.

Im Gegensatz zur Bundestagswahl sind bei der Kommunalwahl in NRW bereits Jugendliche ab 16 Jahren wahlberechtigt. Doch nicht nur Erstwählende sind womöglich unsicher, wo sie ihr Kreuzchen setzen sollen. Bei der Entscheidungsfindung könnte den Wahlberechtigten das Kommunalwahl-Navi der Universität Duisburg-Essen helfen. Die Alternativ zum „Wahl-O-Mat“ beinhaltet Themen, die extra auf Oberhausen zugeschnitten sind.

Kommunalwahl-Navi für Oberhausen

Insgesamt hat das Projekt-Team der Uni Duisburg-Essen die Parteien zu ihren Standpunkten in knapp über 30 Themenfeldern befragt. Rund die Hälfte davon behandelt ausschließlich lokalspezifische Fragen aus Oberhausen. Der Rest speist sich aus allgemeinen Politikfeldern wie Bildung, Finanzen, Migration, Umwelt, Verkehr oder Wohnen.

Beispielthesen aus dem Kommunalwahl-Navi für Oberhausen:

Der Oberhausen-Pass soll ausgeweitet werden, bspw. auch auf Personen mit geringem Haushaltseinkommen aus Beschäftigung.

Die Stadt Oberhausen soll sich für einen Rückbau des Fahrradweges auf der Kreuzung Bebelstraße/Concordiastraße (Stadtteil Lirich) einsetzen.

Freie Flächen wie die Zeche Sterkrade sollen als Grünflächen erhalten bleiben, anstatt für Neubauten versiegelt zu werden.

Nutzer können schon während der Beantwortung der Fragen sehen, welche Partei die meisten Überscheidungen mit ihren Ansichten haben. Am Ende spuckt das Kommunalwahl-Navi für Oberhausen dann ein ausführliches Ergebnis aus, das aufzeigt, in welchen Punkten die eigenen Ansichten mit den teilnehmenden Parteien aus Oberhausen übereinstimmen und wo es womöglich Abweichungen gibt.

Uni Duisburg-Essen kämpft gegen niedrige Wahlbeteiligung

Das Projekt-Team um Dr. Ray Hebestreit, Dr. Julia Schwanholz, Raphael Moser sowie Prof. Dr. Norbert Kersting hofft, mit dem Tool einen Beitrag gegen die sinkende Wahlbeteiligung insbesondere bei Kommunalwahlen zu leisten. Das sei nach Angaben von Dr. Hebestreit besonders bitte, „weil gerade im Kommunalbereich am meisten Einfluss genommen werden kann.“ Etwa wenn es um neue Spielplätze, Kitagebühren oder den Ausbau von Straßen gehe.

Dr. Julia Schwanholz ergänzt: „Die Forschung zeigt: Wer eine Wahlhilfe nutzt, wählt informierter – und überhaupt: geht eher wählen.“ Auch die Politikwissenschaftlerin betont, dass kommunale Themen sehr nah an der Realität der Menschen dran sei: „Ob Buslinie, Parkbank oder Bolzplatz – viele politische Entscheidungen betreffen direkt unser Wohnviertel. Wer glaubt, dass Politik nur in Berlin oder Brüssel gemacht wird, liegt falsch. Kommunalpolitik gestaltet unser direktes Lebensumfeld. Wer hier wählt“, appelliert Schwanholz, „kann mit seiner Stimme tatsächlich etwas bewegen!“

Das Kommunalwahl-Navi für Oberhausen geht am 15. August online. Wer sich schon einmal wissen möchte, wie es aussieht, kann sich die Version für Münster anschauen, die bereits online ist: