Unfall auf der A42 bei Oberhausen – Auto stürzt Böschung hinab

Ein dramatischer Verkehrsunfall sorgte am frühen Donnerstagabend (23. Oktober) für einen Großeinsatz auf der A42 in Richtung Dortmund. Gegen 19.00 Uhr wurde die Feuerwehr Oberhausen alarmiert, weil ein Pkw nach einem Unfall von der Fahrbahn abgekommen war. Das Auto durchbrach die Leitplanke und stürzte eine Böschung hinab. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar.

Fahrerin verletzt – A42 bei Oberhausen zeitweise voll gesperrt

Als die Einsatzkräfte am Unfallort in Oberhausen eintrafen, war die Fahrerin des verunglückten Wagens bereits von Ersthelfern aus dem Auto befreit worden. Sie bekam erste Hilfe direkt vor Ort. Der Rettungsdienst übernahm anschließend die weitere Versorgung und brachte die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus. Über ihren Zustand gibt es aktuell noch keine genaueren Informationen.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten musste die A42 rund um die Unfallstelle komplett gesperrt werden. Lange Staus bildeten sich in Fahrtrichtung Dortmund, was für viele Autofahrer eine echte Geduldsprobe bedeutete. Doch die Einsatzkräfte arbeiteten schnell und konzentriert, um die Strecke so bald wie möglich wieder freizugeben.

Feuerwehr Oberhausen übernimmt Bergung auf A42

Die Feuerwehr Oberhausen war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Sie sicherten die Unfallstelle und begannen anschließend, das zerstörte Fahrzeug aus dem Graben zu bergen. Dafür kamen spezielle Werkzeuge und Techniken zum Einsatz. Erst nachdem das Auto entfernt und die Fahrbahn gereinigt worden war, konnte die Sperrung der A42 wieder aufgehoben werden.

Die Polizei übernahm nach Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten die Unfallstelle und startete umgehend mit den Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls. Noch bleibt offen, warum der Wagen von der Straße abkam und die Leitplanke durchbrach. Die Beamten prüfen verschiedene Unfallursachen und sprechen mit möglichen Zeugen.