Stadt Oberhausen findet Dokument aus 1933 – was darin steht, hätte keiner gedacht

Bald sind die Sommerferien in NRW und damit auch in Oberhausen vorbei und für alle Kinder beginnt die Schule wieder. Manche freuen sich auf den Start ins neue Schuljahr, doch viele zählen schon jetzt die Tage bis zu den Herbstferien.

Doch wie lief das Ganze im Jahr 1933 ab? Ein Dokument, das die Stadt Oberhausen nun gefunden hat, zeigt die Wahrheit.

Oberhausen: Dokument aus 1933 zeigt Erstaunliches

Wenn man ein Schulkind fragt, wie die Ferien waren, folgt oft die gleiche Antwort: „Zu kurz“. Immer wieder fordern sowohl Kinder als auch Eltern, die Sommerferien zu verlängern. Einige Eltern nehmen diese Forderung manchmal sogar selbst in die Hand und kommen erst einige Tage nach Schulstart wieder aus dem Urlaub zurück. Das kann allerdings mit teuren Folgen geahndet werden – schließlich herrscht in Deutschland Schulpflicht. Günstigere Flugpreise oder eine längere Reise können jedoch verlockend sein.

So heißt es am Anfang jedes neuen Schuljahres für die Lehrer, dass sie genau kontrollieren müssen, wer da ist und wer nicht. Doch ist der Versuch, die Schulferien zu verlängern, ein Trend der Gegenwart? Oder mussten die Lehrer schon vor fast 100 Jahren ein Auge auf die Anwesenheit der Schüler werfen? Ein Dokument vom 8. September aus dem Jahr 1933, das die Stadt Oberhausen gefunden hat, gibt die Antwort.

War die Verlängerung der Ferienzeit schon damals in?

„Einige Kinder sind vom Herrn Schulrat anschließend an die Ferien aus Krankheitsgründen beurlaubt. Im Übrigen halten wir strenge darauf, dass die Kinder mit Schluss der Ferien wieder zum Unterrichte erscheinen und bekämpfen den Versuch, die Ferienzeit noch aus unkontrollierbaren Gründen der Abwesenheit zu verlängern“, heißt es in dem noch in Sütterlin geschriebenen Auszug einer Lehrerkonferenz der mittlerweile aufgelösten Hauptschule Alsfeld unter dem Vorsitz von Rektor Bross.

Der Fund aus dem Stadtarchiv zeigt: Auch früher schon haben Eltern versucht, die Ferien ihrer Kinder eigenmächtig zu verlängern. Damals gab es schon fünf Wochen Sommerferien – heutzutage sind es sogar sechs! „Ist das nicht genug Urlaub für die geplagten Kinder? Freuen wir uns auf die Herbstferien!“, schreibt die Stadt Oberhausen zu dem Dokument in einem Facebook-Post.