Sparkasse in Oberhausen: Vorsicht bei diesen Anrufen! Dahinter steckt kein Bankmitarbeiter

Kunden der Sparkasse Oberhausen sollten jetzt besser weiterlesen, denn: Es ist eine fiese Masche im Umlauf, die dich um dein hart verdientes Geld bringen kann!

Immer wieder warnt die Polizei davor, Kontodaten oder andere streng vertrauliche Infos preiszugeben. Doch kürzlich fielen zwei Senioren aus Oberhausen auf falsche Sparkassen-Mitarbeiter herein.

Betrüger holten Bankkarte an der Tür

Ein 87-Jähriger wurde am Dienstag (23. Mai) von einem Betrüger angerufen. Er gab sich als Mitarbeiter der Sparkasse aus. Er überzeugte den Senior davon, seine EC-Karte an eine Frau zu übergeben. Die sollte angeblich von der Sparkasse geschickt worden sein. Erst als es bereits zu spät war, wurde dem älteren Mann klar: Das war Betrug!

Die Frau, die die Karte abholte, wird wie folgt beschrieben:

Circa 20 Jahre alt

Dunkle, lange Haare (zum Zopf gebunden)

Dunkle Kleidung (enge Hose und T-Shirt ohne Schrift)

Kleine Handtasche

Akzentfreies Deutsch

Du kannst Hinweise zu der Identität der gesuchten Person geben? Dann melde dich bitte beim KK21 unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Polizei mit großer Bitte

Zur gleichen Zeit fiel dann noch ein weiterer Senior auf den fiesen Trick herein. Auch hier gab sich ein Anrufer als Sparkassen-Mitarbeiter aus. Und auch in diesem Fall kamen die Kriminellen an die Kontodaten des 85-Jährigen. Als der Mann realisierte, dass er Betrügern zum Opfer fiel, war es zu spät. Von seinem Konto wurde bereits Geld gestohlen.

Die Polizei appelliert: „Bitte helfen Sie uns, die ältere Generation vor solchen Erfahrungen zu schützen. Sprechen Sie mit Seniorinnen und Senioren in Ihrer Umgebung und sensibilisieren Sie sie dafür, solchen Anrufern grundsätzlich zu misstrauen und keine privaten Daten am Telefon zu nennen.“