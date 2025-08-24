Sparkasse Oberhausen kündigt über 2.000 Kunden – weil sie nicht reagierten

Na, das war so nicht gewollt! Die Sparkassen gelten als beliebteste Banken in Deutschland. Blöd nur, dass jetzt das Geldhaus in Oberhausen über 2.000 Kunden zum 30. September gekündigt hat!

Der Grund hat es in sich, denn von 97.000 Privatkonteninhabern haben rund 2.500 Oberhausener die geänderten AGB und die zum 1. Januar 2025 erfolgte Erhöhung der Kontogebühren nicht unterschrieben. Das berichtet die WAZ.

Sparkasse Oberhausen muss über 2.000 Kunden kündigen

Eine Unterschrift ist nötig, weil der Bundesgerichtshof schon im April 2021 urteilte, dass eine „automatische Zustimmung durch Nicht-Widerspruch“ unzulässig sei. Wie geht es jetzt für die Kunden der Sparkasse in Oberhausen weiter?

Bei den meisten der fast 100.000 Privatkunden lief alles ohne Komplikationen ab, sie unterschrieben und dürfen weiterhin Kunde der Sparkasse bleiben. Bei einigen Tausend Menschen aber wurde es schwieriger. Wie die „WAZ“ weiter berichtet, musste das Geldhaus mehrere Erinnerungsbriefe schreiben.

Kunden können trotzdem hoffen

Darin auch die klare Warnung: Wer nicht unterschreibt, muss zum 30. September 2025 gekündigt werden. Und so kam es dann. Dennoch können die gekündigten Kunden noch weiter Kunden bleiben – auch über den Stichtag hinaus. Möglich macht es eine juristische Hintertür, die sogar wenig Aufwand erfordert.

