Eine Filiale der Sparkasse in Oberhausen wird umgebaut. (Symbolbild)

am 04.10.2020 um 09:41

Sparkasse in Oberhausen geht drastischen Schritt – alle Kunden betroffen

Oberhausen. Umstellung für Kunden der Sparkasse in Oberhausen!

In der kommenden Woche führt die Sparkasse in Oberhausen-Buschhausen Umbaumaßnahmen durch. Dies hat unter anderem zur Folge, dass Kunden am Dienstag die Geldautomaten vor Ort nicht nutzen können.

Sparkasse Oberhausen baut Geldautomaten um

Hintergrund der Maßnahmen sind die „landesweit stark zunehmenden“ Zahlen gesprengter Geldautomaten, wie die Sparkasse Oberhausen am Samstagabend auf Facebook mitteilte. Deshalb werde „die Stadtsparkasse Oberhausen in der kommenden Woche den SB-Bereich der Filiale Buschhausen an der Friesenstraße 114 umbauen.“

Die betroffene Sparkassen-Filiale in Oberhausen-Buschhausen. Foto: Google Maps

Fortan sollen die Automaten nicht mehr an der Hauswand angebracht sein, sondern im Windfang der Filiale, in dem sich auch die Briefschließfächer befinden. Dieser Bereich soll zu einem komplett neuen SB-Bereich umgestaltet werden.

„Für Kundinnen und Kunden bedeuten diese Maßnahmen, dass die Automatentechnik vor Ort am Dienstag, den 06.10.2020 nicht zur Verfügung steht“, teilt die Sparkasse Oberhausen mit. „Ab Mittwoch, den 07.10.2020 ist der Geldauszahlungsautomat im neuen SB-Bereich der Filiale ab 07:00 Uhr verfügbar. Schließfächer und Geldautomat sind nach dem Umbau von 07:00-22:00 Uhr für Kundinnen und Kunden zugänglich.“

Sparkasse folgt Empfehlung des LKA

Diese zeitliche Begrenzung diene ausschließlich dem Schutz der Bevölkerung, da Geldautomatensprenger fast immer in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden agieren, erklärt die Sparkasse. Mit den aktuellen Maßnahmen folge man einer Empfehlung des Landeskriminalamtes.

17. Juli 2020: Ein gesprengter Geldautomat in Oberhausen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Das LKA in NRW gab erstmals im Oktober 2015 Handlungsempfehlungen für die Betreiber von Geldautomaten heraus und aktualisiert diese fortgehend, zuletzt im Mai 2020. (at)