Seeed in Oberhausen: Mitten in Konzert – Peter Fox erlaubt sich Scherz mit Fan

Die Enttäuschung bei den Fans war groß, als Seeed im Sommer kurzfristig das Open-Air-Konzert am Seaside Beach in Essen krankheitsbedingt absagen musste. Doch umso größer war die Freude, als Seeed in Oberhausen am Freitagabend (2. Dezember) in der Rudolf-Weber-Arena auftrat. Obwohl das Zusatzkonzert nicht ganz ausverkauft war, wackelte die Hütte mächtig.

Besonders beliebt sind die Stehplätze ganz vorne an der Bühne. Dafür zahlen Fans gerne auch mal mehr und kommen so früh wie möglich. Doch dass der Platz in vorderster Reihe auch eine Gefahr birgt, das bekam nun eine Frau zu spüren. Denn Sänger Peter Fox erlaubte sich einen kleinen Scherz mit ihr.

Seeed in Oberhausen: Peter Fox nimmt sich Fan zur Brust

Zunächst ließ die Berliner Dancehall- und Reggaetruppe Seeed ihre Fans ein bisschen zappeln. Erst rund eine Stunde nach offiziellem Startschuss tauchten die elf Mitglieder auf der Bühne auf. Doch dann gaben sie direkt 100 Prozent. Bei ihren Hits „Ding“, „Augenbling“ oder „G€ld“ blieb fast keiner sitzen.

Die letzten Tanzmuffel trieb es aus den Sitzen, als Peter Fox das Lied „Schüttel dein Speck“ anstimmte. „Jetzt schütteln alle mal ihren Speck – oder was auch immer ihr dabei habt“, forderte der Sänger die Halle auf. Die Zuschauer verausgabten sich vollkommen und als sie gerade verschnaufen wollten, nahm sich Peter Fox plötzlich einen weiblichen Fan direkt vor der Bühne zur Brust. „Du hast gar nicht deinen Speck geschüttelt“, warf der 51-Jährige ihr vor.

Als sich die Frau gerade rechtfertigen wollte, löste der Frontmann die Pointe seines kleinen Witzes auf: „Du hast nämlich gar keinen Speck“. Ein „Ich mache nur Spaß“, schob der Musiker mit einem Augenzwinkern versöhnlich hinterher. Danach konnte die Party weitergehen und wenige Sekunden später hüpfte und klatschte schon wieder die ganze Halle. Eine große Verschnaufpause bekommt die Band nicht. Denn am Samstagabend tritt Seeed noch einmal in Oberhausen in der Rudolf-Weber-Arena auf. Tickets gibt es keine mehr.