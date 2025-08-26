Sea Life Oberhausen in Trauer – Verlust hat weitreichende Folgen

Das Sea Life Oberhausen ist bekannt für seine faszinierenden Aquarien. Jedes Jahr strömen tausende Besucher in den Unterwasser-Zoo unweit des Centro Oberhausen, um die rund 5.000 Meereslebewesen in den mehr als 50 Becken zu bewundern.

Doch neben den Meeresbewohnern ließ sich im Sea Life Oberhausen auch ein Landraubtier bewundern. Bis das Aquarium im August dieses Jahres einen traurigen Verlust zu vermelden hatte: So mussten sich die Tierpflegenden von Otter-Senior Dusty verabschieden. Nach dem Verlust hat das Sea Life Oberhausen eine wegweisende Entscheidung getroffen.

Sea Life Oberhausen mit radikaler Maßnahme

Stolze 19 Jahre ist Dusty geworden. In der freien Wildbahn haben Otter nach Angaben der Umweltschutzorganisation „WWF“ eine Lebenserwartung von acht bis dreizehn Jahren. Dementsprechend kann das Sea Life Oberhausen stolz darauf sein, das Raubtier aus der Familie der Marder so lange bei sich gehabt zu haben.

Besucher, die sich über den Anblick des Fischotters während einer Pause an der frischen Luft bei einem Rundgang durch das Sea Life Oberhausen erfreut haben, werden sich jetzt umgewöhnen müssen. Denn statt einer Fortführung der Otterhaltung verfolgt der Aqua-Zoo jetzt einen anderen Plan: Man habe sich dazu entschlossen, das Ottergehege in den nächsten Wochen umfangreich zu renovieren und neu zu gestalten.

Rätsel um Zukunft des Ottergeheges

Was genau die Besucher nach dem Umbau erwartet, verrät das Sea Life allerdings nicht. „Wir halten dich hier auf dem Laufenden, wie es mit dem Bereich weitergeht“, heißt es in einer Erklärung bei Facebook.

Ganz geschlossen bleibe die „Welt der Otter“ allerdings während der Renovierung nicht. Stattdessen sollen die dort ebenfalls beheimateten Sumpfschildkröten weiterhin besucht werden können. Besucher dürfen also gespannt sein, was sie demnächst in dem Areal erwartet.