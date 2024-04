Sea Life in Oberhausen: Besucher fallen vom Glauben ab – das gibt es sonst nirgendwo

Das Sea Life in Oberhausen bietet seinen Besuchern den Anblick zahlreicher Meerestiere – und sogar noch einiges mehr! Diese Tatsache versetzt wohl zahlreiche Besucher ins Staunen.

Wer hätte das gedacht? Im Sea Life in Oberhausen befindet sich die größte Hai-Aufzuchtstation Deutschlands. Sie ist satte 148 Quadratmeter groß. Absolut irre: Die Anlage hat sogar einen eigenen „Kreißsaal“ für die schwangeren Haie!

+++Oberhausen: 14-Jähriger von 8-köpfiger Gang angegriffen – unglaublich, was Polizisten bei ihm finden+++

Sea Life in Oberhausen konnte schon einige Zuchterfolge vermelden

In dem Themenbereich „Magroven-Stil“, können die jungen Haie laut des „Westfälischen Anzeigers“ groß werden. Aktuell leben dort zwei Arten. Mitte 2015 wurde die Hai-Aufzuchtstation eröffnet. Seitdem kommt der Nachwuchs im dortigen „Kreißsaal“ zur Welt.

Mehr aus der Stadt: Centro Oberhausen macht es offiziell – Besucher können sich auf Comeback freuen

Das Sea Life in Oberhausen konnte schon einige Zuchterfolge vermelden. Sechs Schwarzspitzen-Riffhaie erblickten dort das Licht der Welt. „Eine absolute Seltenheit“, heißt es. Dieser Erfolg war der Grund, warum das Aquarium Nähe des Centro Oberhausen den Zuschlag für die Aufzucht bekam.

Sea Life in Oberhausen: Im „Kreißsaal“ zur Ruhe kommen

„Im Idealfall sehen wir die Paarung der Tiere und dann wissen wir, dass wir in circa einem Jahr die Jungen erwarten können“, erklärte Timo Haußecker, damaliger biologischer Leiter vom Oberhausener Sea World vor einiger Zeit. Ist der Zeitpunkt gekommen, dann kommen die Haie in den „Kreißsaal“. „Einfach, dass sie ein bisschen abgeschottet sind von den anderen Tieren, damit sie ihre Ruhe haben und in Ruhe ihre Jungen zur Welt bringen können.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Großes Staunen löst derzeit auch der um die Ecke liegende Gasometer Oberhausen aus. Mit „Planet Ozean“ geht es bei der neuen Ausstellung dort ebenfalls um Meerestiere. Welchen Rekord der Gasometer kürzlich aufstellte, liest du in diesem Artikel.