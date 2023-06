Ruhr in Love 2023: Details zu Festival enthüllt – DIESE Stars sind dieses Jahr dabei

Das „Ruhr in Love“-Festival in Oberhausen geht wieder los: Am 1. Juli können Techno-, Trance- und House-Fans auf der beliebten Veranstaltung richtig abgehen.

Bei der „Ruhr in Love“ gibt es unterschiedliche Bühnen und einen Mainfloor. Dabei treten bekannte DJs und Live-Acts aus der oben genannten Szene auf. Nun wurde enthüllt, welche Stars in diesem Jahr dabei sind.

Ruhr in Love 2023: Details zu Festival enthüllt

In Nordrhein-Westfalen ist „Ruhr in Love“ nicht mehr wegzudenken. Von Techno über House bis Hardcore kommen hier Fans elektronischer Musik definitiv auf ihre Kosten. Aufgrund der Corona-Pandemie fiel das Freiluft-Festival 2020 und 2021 aus.

Zur 20. Auflage werden daher besonders viele Fans erwartet. Bis zu 35.000 Fans sollen am Start sein. Bei der Premiere 2003 in Gelsenkirchen kamen 17.000 Fans. Bei der bisher stärksten Ausgabe 2015 waren es sogar 48.000 Fans.

Nun haben die Veranstalter auch verkündet, welche Stars und Top-DJs die Fans zum Ausrasten werden. Lilly Palmer, Shlomo, Moguai, Pretty Pink, Younotus, Wankelmut und Basti M. sind die DJs, die auf der Hauptbühne auflegen werden. Außerdem gibt es zum 20. Jubiläum erstmals eine zweite Main-Stage. Dort werden dann der Gastgeberin Klaudia Gawlas & Friends auch Yves Deruyter, A.D.H.S., Nusha, Klaps, Per Pleks und Cosima mit von der Partie sein.

Diese Stars sind am Start

Aber das ist noch nicht alles. Das Line-Up für „Ruhr in Love“ ist lang. Auf den Floors bespielen zum Beispiel Da Hool, Drumcomplex, Noel Holler, Ben Dust, DJ Quicksilver, Tensor & Re-Direction, Rotterdam Terror Corps, Cuebrick, Masters of Noise, Denise Schneider und Oliver Magenta.

Für 39 Euro können sich Fans das sicherlich nicht entgehen lassen. An der Tageskasse kosten die Tickets allerdings 48 Euro. Mit der Eintrittskarte können die Besucher Busse und Straßenbahnen im VRR-Geltungsbereich kostenfrei genutzt werden. Dies gilt innerhalb des VRR auch für die zweite Klasse bei Regionalbahn, Regionalexpress und S-Bahn.