Rudolf Weber-Arena Oberhausen kündigt Konzert an – Fans fallen vom Glauben ab

Finch, SDP, Kerstin Ott, Apache 207, Bushido… Die Liste der Stars, die 2025 noch in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen auftreten, ist lang. Doch jetzt rückt ein Event in den Fokus, das noch weit in der Zukunft liegt.

Seit Montag (13. Oktober) rührt die Rudolf Weber-Arena die Werbetrommel für ein Konzert von Andrea Berg. Der Vorverkauf für den Auftritt der 59-jährigen Schlager-Sängerin („Du hast mich tausendmal belogen“, „Die Gefühle haben Schweigepflicht“) beginnt am Mittwoch (15. Oktober). Beim Blick auf den Konzerttermin kommen Fans allerdings ins Staunen.

Rudolf Weber-Arena: Vorverkauf für Andrea Berg beginnt

„Das sind ja noch zwei Jahre bis dahin“, macht ein Fan beim Anblick der Konzertankündigung auf der Facebook-Seite der Rudolf Weber-Arena große Augen. Und tatsächlich, es ist kein Fehler.

Das Konzert des Schlager-Stars findet am 7. November 2027 statt. Damit steht Andrea Bergs Auftritt ganz am Ende der Liste der bislang bestätigten Auftritt in der Oberhausener Arena. Das langfristige Booking ist dabei aber kein Einzelfall. So sind bereits einige weitere Veranstaltungen für das Jahr 2027 bestätigt:

13. Februar 2027: Mia Julia (verlegt vom 20. Dezember 2025)

10. April 2027: Paul Panzer

17. April 2027: Tutty Tran

24. September 2027: Olaf Schubert

25. September 2027: Jörg Bausch

Und nun also auch Andrea Berg, die die Rudolf Weber-Arena im November 2027 zum Kochen bringen möchte. Wer schon früher in den Genuss eines Auftritts der Schlager-Sängerin kommen möchte, hat auch früher die Gelegenheit. Denn Andrea Berg tritt im Sommer 2026 in Regensburg, Aspach, Emmendingen und Koblenz auf.

Wer Andrea Berg im Ruhrgebiet erleben möchte, kann sich jetzt schon auf 2027 freuen – und vielleicht den ein oder anderen mit einem Ticket unter dem Weihnachtsbaum überraschen.