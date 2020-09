Rewe in Oberhausen: Kunden wollen Bio-Fleisch kaufen – doch dann DAS: „Sind entsetzt“

Oberhausen. Woher kommt das Fleisch bei Rewe? Das wollten auch zwei Kunden aus Oberhausen wissen. Doch die Antwort der Mitarbeiterin sogt für Entsetzen.

Schweinefilet aus guter Haltung, bio also, das wollten Peter und seine Frau kaufen. In Oberhausen an der Farnhorststraße suchten sie die Frischetheke von Rewe auf. Dort wurden sie auch schnell fündig. „Das Kilo wurde angeboten für 17,90 Euro, also konnte man gute Haltung erwarten.“

Rewe entschuldigt sich bei dem Kunden. (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner

Damit sich der Rewe-Kunde und seine Frau wirklich sicher ein können, dass das Schwein ein artgerechtes Leben hatte, fragt er bei der Verkäuferin nach, woher das Fleisch genau kommt.

-----------

Das ist der Supermarkt Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

-----------

Über die Antwort sind die beiden schockiert: „Die Frage zur Haltung wurde an die Verkäuferin gerichtet und wurde mit unwissendem Stammeln beantwortet. Die Nachfrage bei einer Kollegin ebenso.“

So reagiert Rewe

Das können die beiden so nicht hinnehmen. Sie sind außer sich: „Wir haben verzichtet und sind entsetzt von Rewe, werden demnächst anderweitig einkaufen!“

-------

Mehr zum Thema Rewe:

-------

Was Rewe dazu sagt? Das Unternehmen will das Feedback an den Markt weiterleiten: „Hallo Peter, schade, dass dir unsere Mitarbeiterinnen keine Auskunft über unser Fleisch geben konnten. Das ist auf jeden Fall nicht unser Anspruch.“ (ldi)

+++ Rewe: Kunde will Lieferservice nutzen – als er DIESES Detail entdeckt, bricht er die Bestellung sofort ab +++

Ebenfalls interessant: Ein Rewe-Kunde bestellt online Lebensmittel. Doch dann wird er bitter enttäuscht. Hier liest du mehr <<<