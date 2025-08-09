Ich war das erste Mal auf „Olgas Rock“ – es wird definitiv mein letztes Mal sein

Schon 13 Minuten bevor ich den Festplatz in Oberhausen überhaupt betreten konnte, habe ich es gehört: laute Bässe, Gitarrensound und eine Meute von Fans, die sich längst warmgeschrien hatte. Und ich war definitiv nicht allein auf dem Weg zu „Olgas Rock“: Zahlreiche Grüppchen von Menschen zogen mit mir in die gleiche Richtung. Alle gekleidet in Bandklamotten und Kutten, bereit für das Rock- und Metal-Festival.

Für mich war’s das erste Mal. Und, so viel kann ich sagen: vermutlich auch das letzte …

„Olgas Rock“ in Oberhausen: Dixi-Klos und Donots

Umsonst und draußen: Das ist das Motto bei „Olgas Rock“. Seit einem Vierteljahrhundert wird in Oberhausen gefeiert, getanzt und gemosht. Und während „Olgas Rock“ in diesem Jahr am Freitag um 16 Uhr startete, konnten sich Fans am Samstag schon ab 13.30 Uhr einen Platz vor der Bühne sichern.

Ich machte mich am 8. August auf nach Oberhausen. Warum? Ganz einfach: Die Donots sollten um 21:45 Uhr die Bühne übernehmen. Und auch vorher war das Line-Up mehr als vielversprechend – Deine Cousine, Akne Kid Joe, Butterwegge. Doch noch bevor ich überhaupt einen einzigen Ton live gehört hatte, wusste ich: Ich bin angekommen. Der Geruch? Typisch Festival – ein Mix aus Bier, Schweiß und Kippen. Und kurz vor dem Eingang zur Personenkontrolle dann das klassische Bild: Menschen, die ihre Biere noch schnell auf Ex kippten und Pfandsammler, die auf ihre Dosen hoffen.

Bei „Olgas Rock“ muss bei den Toiletten niemand lange Schlange stehen. Es gibt zahlreiche Dixi-Klos und Toilettenwagen. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Doch nicht nur die Feierbiester bestimmten das Bild – da waren auch Familien, Kinder mit riesigen Ohrenschützern und Eltern im Partnerlook-Merch. Besser vorbereitet als ich, keine Frage. Aber unser Ziel war dasselbe: die Bühne. Und dann war ich endlich drin. Mit der Menge trieb ich durch die Festivalfläche – vorbei an endlosen Reihen Dixi-Klos, Bierbänken und einer Imbissbude nach der anderen. Bratwurst, Pommes, Burger, asiatische Nudeln, Donuts – und mein persönlicher Favorit des Abends: Fetakäse im Brot.

XXL-Schlangen vor Bierständen

Doch dann: Der erste Dämpfer. Getränke gab’s nur gegen Marken – und die gab’s nur an einem einzigen, völlig überlaufenen Stand. Die Schlange? Gefühlt ein halbes Fußballfeld lang. Die Wartezeit? Geschätzte 30 Minuten. Danach direkt weiter zur nächsten Schlange – diesmal, um ein Getränk zu bekommen. Immerhin: Ich hatte dabei beste Sicht auf die Bühne. Anstehen mit Ausblick, sozusagen.

Mit einem Bier in der einen und dem heiß begehrten Käsebrot in der anderen Hand hatte ich’s dann endlich: das echte Festival-Feeling. Ich stand mitten in der Menge, tanzte, lachte, schwang die Arme zur Musik. Und dann war’s plötzlich 21:45 Uhr. Der Platz vor der Bühne wurde enger, dichter, lauter. Kein Wunder – immerhin standen die Donots in den Startlöchern. Der Headliner des Abends. Für 90 Minuten brachten sie das Publikum zum Hüpfen, Singen, Schreien – und lösten traurige Blicke aus.

Donots rufen zum Sitzstreik auf – Menge tobt

Denn eines war klar: Das hier war der vorletzte Abend von „Olgas Rock“ – für immer. 2026 wird es das Festival nicht mehr geben. Denn die finanziellen Hürden sind mittlerweile zu groß. Deswegen haben die Veranstalter entschieden: In der jetzigen Form hat „Olgas Rock“ keine Zukunft. Für viele ein herber Schlag – auch für die Band.

Um dem Festival ein Denkmal zu setzen, solle aus Oberhausen „Olgashausen“ werden, so der Wunsch der Donots. Eine Idee, die schnell tosenden Applaus auslöste. Und damit nicht genug: Die Band hatte auch einen eindeutigen Appell: „Heute in einem Jahr treffen wir uns alle wieder. Und wir bleiben so lange sitzen, bis ‚Olgas Rock‘ wieder stattfindet. Sitzstreik nächstes Jahr!“

Gänsehaut-Stimmung bei „Olgas Rock“ in Oberhausen: Bei den Donots zücken alle die Feuerzeuge. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Danach spielten die Donots ihr letztes Lied – alle Bühnenlichter wurden dafür ausgeschaltet und die Menge stand Arm in Arm und beleuchtete alles mit Feuerzeugen und Taschenlampenlichtern. Ein Moment der selbst bei mir als „Olgas Rock Neuling“ Gänsehaut auslöste. Man merkt: Für viele war das Festival mehr als ein Fest – es war ein Ort der Gemeinschaft.

Sicher ist: Der 9. August wird nicht nur ein krönender Abschluss des Festivals, sondern auch ein trauriger. Immerhin muss man Abschied nehmen – und das für immer. Doch wer weiß, vielleicht sieht man sich im nächste Jahr wieder: Diesmal im Sitzkreis – sozusagen alle für „Olgas Rock“.