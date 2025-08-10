Nach letztem Olgas Rock geht die Nachricht um – es herrscht Gewissheit

Es war ein Schock für alle Olga-Rock-Fans! Nach 25 Jahren verkündeten die Veranstalter das Aus des beliebten Festivals. Seit dem 1. Mai ist es klar: Das Olgas Rock in Oberhausen wird in der bisherigen Form in diesem Jahr zum letzten Mal stattfinden (wir berichteten). Nun geht nach dem letzten Tag des Festivals die Nachricht um.

Das letzte Olgas Rock in Oberhausen sorgte noch einmal für einen heftigen Ansturm. In den sozialen Medien verkündeten die Veranstalter am Samstag (9. August): „Liebe Leute, wir stehen kurz vor Einlassstop“. Insgesamt feierten, laut einem Bericht der Polizei Oberhausen, am Samstag rund 12.000 Besucher die letzte Ausgabe der Veranstaltung.

Olgas Rock: Polizei Oberhausen berichtet von „friedlicher Stimmung“

„Aus polizeilicher Sicht verlief das Musikevent ohne besondere Vorkommnisse. Es war eine gelungene Veranstaltung bei ausgelassener, friedlicher Stimmung“, betonte die Polizei Oberhausen weiterhin.

Damit steht einen Tag später (10. August) fest: An die 14.000 Besucher am Freitag kam Olgas Rock am Samstag nicht mehr heran. Wie die „WAZ“ berichtet, gab es schon am Freitag lange Warteschlangen. Das Umsonst-und-draußen-Festival verabschiedet sich also mit einem Knall. Auch am Freitag, rund zwei Stunden nach der ersten Band, staute es sich schon im Eingangsbereich.

Donots waren als Headliner beim Olgas Rock

Das Line-Up für das diesjährige Olgas Rock konnte sich definitiv sehen lassen: Callejon, Deine Cousine, Emma Bricks, Engst, Butterwegge, Akne Kid Joe, Rat Boy, Montreal, The Magic Flip, ReTown und Tilly Pantha sowie One21 wurden für das Festival angekündigt.

Als Headliner durften sich die Fans auf die Donots freuen, die nach all den Jahren zurück in den Olga-Park nach Oberhausen kamen und ihre bekanntesten Hits live zum Besten gaben. Nun müssen die Fans Abschied vom beliebten Festival nehmen.