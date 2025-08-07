Kurz vor Olgas Rock in Oberhausen geht die Nachricht um – „Verboten“

Das Olgas Rock in Oberhausen feiert am 8. und 9. August 25-jähriges Jubiläum. Doch an dem Wochenende könnten nicht nur ein paar Freudentränen, sondern auch Tränen der Trauer fließen. Denn fest steht: Es wird das letzte Mal sein, das haben die Veranstalter angekündigt.

Dementsprechend groß könnte der Andrang bei dem „Umsonst & Draußen Festival“ sein. Doch bevor es losgeht, erreicht die Besucher noch eine wichtige Nachricht, denn wie auf allen Großveranstaltungen gelten auch hier strenge Regeln.

Olgas Rock in Oberhausen: DAS ist verboten

Das Festival bietet an zwei Tagen Bands aus verschiedenen Genres, wie Rock, Pop, Punk und Metal. Und das Beste daran: Fans müssen nicht einen Cent zahlen, um ihren Lieblingskünstler oder ihre Lieblingsband zu sehen. Lediglich die Getränke und das Essen kosten bei Olgas Rock Geld. So funktioniert das Konzept der „Umsonst & Draußen“-Festivals und so finanzieren sie sich größtenteils.

Deshalb dürfen auch keine Speisen und Getränke jeder Art mitgenommen werden. Einzige Ausnahme: Babynahrung. Ebenfalls verboten sind natürlich auch Waffen aller Art, sowie Bengalos, Feuerwerk und Laserpointer – immerhin soll die Veranstaltung friedlich ablaufen.

Diese Dinge sind bei Olgas Rock verboten. Foto: Olgas Rock

Strenge Einlasskontrollen bei Olgas Rock

Wie im Stadion auch sind große Rücksäcke nicht erwünscht, kleinere Hand- oder Bauchtaschen sind kein Problem. Ebenfalls keinen Zutritt bekommen Tiere, somit muss auch der Hund zu Hause bleiben – wäre wahrscheinlich ohnehin zu laut für den kleinen Vierbeiner. Hier noch eine Aufzählung was ebenfalls verboten ist:

Diese Dinge sind bei Olgas Rock verboten:

Skateboards, Kickboards, Longboards, etc.

Gas-Sprühdosen, Haarspray, Deo etc.

Schirme mit Metallspitze, Selfiesticks etc.

Drohnen und Fluggeräte aller Art

Musikanlagen und Boxen aller Art

Flaschen, Dosen und Glasbehälter aller Art

Professionelle Foto-/ Video-/ Ton-Technik

Wie die Veranstalter via Social Media mitteilen, wird auf die Einhaltung der Regeln beim Einlass streng geachtet. „Wie in der Vergangenheit, wird es auch 2025 gründliche Einlasskontrollen am Festivaleingang geben. Möchtet ihr also rechtzeitig bei eurer Band vor der Bühne stehen, ist es ratsam, frühzeitig anzureisen und nur die nötigsten Dinge mit dabei zu haben, umso schneller kann die Kontrolle durchgeführt werden“, so der wichtige Hinweis.