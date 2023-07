Oberhausen: Ekliges Problem in der Stadt – Kita-Leiterin in Sorge

Die Rattenplage in Oberhausen ist ein Problem, das viele Anwohner nach wie vor beschäftigt. Auf einen Bericht der WAZ über die Rattenplage im Knappenviertel hin, melden sich einige Anwohner mit beunruhigenden Aussagen.

Auch Anja Rothmeier, eine Kita-Leiterin der Umgebung, tut ihrer Sorge kund. Sie äußert gegenüber der WAZ, dass die Nachbarn der umliegenden Straßen seit mehreren Monaten gegen das Rattenproblem versuchen anzukämpfen. Sie persönlich habe kein Problem mit den Nagern, sondern sorgt sich vielmehr um die Kita-Kinder, die sie betreut. Sollten diese den umherliegenden Rattenkot essen, könnten Infektionen die Folge sein. Gleiches gilt für Hunde, sollten diese die Ausscheidungen der Tiere zu sich nehmen.

Rattenplage in Oberhausen: Stadt äußert sich

Einige Anwohner berichten unter dem Facebook-Beitrag der WAZ, dass das Rattenproblem sich nicht nur auf das Knappenviertel beschränkt, sondern in vielen Stadtteilen von Oberhausen ein alltägliches Problem darstellt. „Nicht nur dort, da hat Oberhausen richtig Probleme mit,“ berichtet ein aufgebrachter Anwohner unter dem Beitrag. „Wir hatten die Stadt schon informiert, weil sie uns im Garten über die Füße rannten. Es interessiert nur niemanden,“ schreibt ein anderer. Daraufhin haben wir uns mit der Stadt Oberhausen in Verbindung gesetzt.

Die Stadt gibt an, dass ihnen bislang keine Hinweise auf einen Rattenbefall im Umfeld der Bayernstraße, auf der sich die Einrichtung der besorgten Kita-Leiterin befindet, vorliegen. Aus der umliegenden Nachbarschaft liegen den Ordnungsbehörden hingegen einige Meldungen vor. Den betroffenen Personen wurde angeboten, einen kostenlosen Schädlingsbekämpfer in Anspruch zu nehmen, was diese Haushalte letztendlich auch taten.

Oberhausen: So gehst du gegen die Ratten vor

Die Stadt Oberhausen bietet allen Bürgern an, sich unter der Rufnummer 0208 8252054 mit Anliegen rund um die Rattenplage zu melden. Daraufhin wird ein Schädlingsbekämpfer herangezogen, der an öffentlichen Plätzen direkt gegen das erhöhte Rattenaufkommen vorgehen kann. Sollten sich die Tiere auf einem Privatgrundstück befinden, vereinbart der Schädlingsbekämpfer einen Termin mit dem Eigentümer, um das Grundstück gründlich zu untersuchen. Die Anwohner bekommen kostenlose Ratschläge dazu, welche Verhaltensweisen helfen, die Rattenplage in der Nachbarschaft einzudämmen.

Sollte es die Lage erfordern, können zusätzlich Köder ausgelegt werden. Die dafür notwendigen Futtersäckchen sind ebenfalls kostenlos – lediglich die Box, sowie die Köder selbst, werden dem Eigentümer angerechnet. Sollte das Problem weiterhin präsent sein, bietet die Stadt Oberhausen weitere kostenlose Termine zur Schädlingsbekämpfung an.

