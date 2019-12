Oberhausen: Zweiter Bahn-Anschlag in 48 Stunden – 116 Fahrgäste evakuiert!

Oberhausen. Ein lauter Knall sorgt für einen Schockmoment im RE49: Der Regionalzug war rund einen Kilometer vom Bahnhof Oberhausen-Sterkrade entfernt, als er am frühen Nachmittag des 17. Dezembers außerplanmäßig zum Stehen kam.

Der Zugführer soll unweit der Autobahnbrücke der A42 bemerkt haben, dass die Lok von einem Gegenstand getroffen wurde. Hatten Unbekannte etwas von der Brücke auf den Zug geworfen? Zudem wurde ein Teil der Oberleitung heruntergerissen.

NRW: Erneuter Bahn-Anschlag in Oberhausen

Die 116 Passagiere an Bord des Abellio-Regionalexpress wurden evakuiert. Für ihre Weiterfahrt wurden Ersatzbusse bereitgestellt.

Bundespolizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an, um den Vorfall zu untersuchen. Am Gelände ein zweiten Brücke wurde zusätzlich noch ein Draht entdeckt. Bereits am Vortag hatten Unbekannte in Oberhausen eine Oberleitung mit mehreren Drahthaken manipuliert. Ein Zusammenhang der beiden Taten kann nicht ausgeschlossen werden. In beiden Fällen wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.