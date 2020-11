Der Zirkus „Paul Busch“ in Oberhausen leidet stark unter den corona-bedingten Umsatzausfällen.

Oberhausen: Zirkus leidet Not – doch mit einem Besucher verändert sich alles

Oberhausen. Ein Zirkus, der wegen des corona-bedingten Auftrittsverbots in Oberhausen festsitzt, hat von einem Besucher ein außergewöhnliches Geschenk bekommen. Der Mann hat mit der Aktion ein besonders großes Herz bewiesen.

Oberhausen: Zirkus bekommt eine unglaubliche Spende

Damit hätte der Zirkusdirektor Henry Frank wohl nicht gerechnet. Der Zirkus Paul Busch, der momentan in Oberhausen festsitzt, hat von einem Besucher eine überraschendes Geschenk bekommen. Über die Spende hatte zunächst die „WAZ“ berichtet.

---------------------------

Das ist Oberhausen:

Kreisfreie Großstadt im westlichen Ruhrgebiet und am unteren Niederrhein

Gehört zum Regierungsbezirk Düsseldorf

Knapp 211.000 Einwohner (im Jahr 2019)

Sehenswürdigkeiten: Burg Vondern, Gasometer, Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, Centro Oberhausen

---------------------------

Der Mann aus dem Sauerland hatte mit zwei Kindern den Zirkus besucht, um sich die Tiere in den Außengehen anzuschauen und sie zu füttern. Am Ende seines Besuchs spendete er erst etwas Geld für die Futtermittelbeschaffung und kündigte dann seine unglaubliche Spende an.

Das ist die Spende des Besuchers. (Symbolbild.) Foto: imago images / Action Pictures

Der Besucher hat dem Zirkus laut „WAZ“ eine komplette Lastwagenladung mit Tannenbäumen geschenkt. Die etwa 300 bis 400 Bäume werden seit Samstag (28. November) vom Zirkus verkauft. Die Einnahmen sollen dem Zirkus helfen, die schwierige Zeit der Pandemie ein kleines bisschen besser zu überstehen.

Die laufenden Kosten für den Zirkus sind auch ohne Auftritte hoch. Alleine die Futtermittel der rund 35 Tiere sollen laut „WAZ“ mit täglich rund 250 Euro zu Buche schlagen. Die edle und außergewöhnliche Spende des Besuchers kommt da gerade richtig gelegen. (cm/dpa)