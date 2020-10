Oberhausen: Wut-Schilder sorgen für Diskussion – „Früher war der Park ein Kleinod, heute ist er eine Müllhalde“

Oberhausen. Siegi Tiefenbrunner (56) nimmt kein Blatt vor den Mund. Der gebürtige Österreicher lebt seit 27 Jahren in Oberhausen, bezeichnet sich selber als Osterloher-Jung. Doch so sehr er den Pott auch liebt, eine Sache treibt ihn zur Weißglut.

„Täglich hole ich 30 bis 40 Kilo Müll aus dem Revierpark Vonderort“, ärgert sich der Oberhausener Gastronom. Um den Müllsündern vor Augen zu führen, hing er kürzlich an zehn Bäumen Schilder auf.

Darauf zu lesen: „Warum wirfst du deinen Müll in die Natur?“ Die Antworten:

Weil ich ein blöder Seggl bin

Weil mir die Umwelt egal ist

Weil Mami eh hinter mir herputzt

Weil alle drei Gründe auf mich zutreffen.

Vor der letzten Antwort ist ein Haken.

Dieser Zettel im Revierpark sorgt für Diskussionen. Foto: privat

>> Anwohner geht durch Revierpark und entdeckt Zettel am Baum – er sorgt für Diskussionen

Oberhausen: Schilder im Revierpark sorgen für Diskussion

Seine Aktion hatte in den sozialen Medien für Zustimmung, aber auch Empörung gesorgt. Einer der Vorwürfe: Durch die Tackernadeln in der Rinde der Bäume werden diese geschädigt. „Die Leute regen sich über Tackernadeln auf, die drei Millimeter in einem Baum stecken, aber am Müllproblem ändern sie nichts“, echauffiert sich Siegi. Zudem habe er die Schilder nur an Bäumen aufgehangen, die als bald gefällt markiert wurden.

>> Ruhrgebietsstadt zieht die Zügel an – HIER gilt ab sofort Maskenpflicht in der Fußgängerzone

Das Thema Müll treibt ihn schon seit mehr als 10 Jahren um. Alles fing damit an, dass er Glasflaschen aufsammelte, damit seine Hunde sich nicht an den Scherben die Pfoten verletzten. Vor sechs Jahren übernahm er eine Müllpatenschaft. Die Stadt stellt Müllbeutel und Greifzange, dafür sammelt der 56-Jährige bei seinem täglichen Spaziergang die Hinterlassenschaften anderer auf.

Siegi Tiefenbrunner räumt seit über zehn Jahren im Revierpark Vonderort auf. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

___________

Mehr Themen aus Oberhausen:

___________

„Menschen sind Drecksschweine“

„Menschen sind Drecksschweine“, meint er beim Anblick von benutzten Kondomen, Masken, Flaschen, Papier, Kotbeuteln und anderen Unrat, welches er im Park aufliest. Wenn er einen Müllberg zusammengetragen hat, informiert er die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO).

„Wenn ich den Müll nicht wegmache, passiert nichts“, ist sich der Restaurantchef sicher. Er bemängelt, dass die Stadt viel zu wenig Mülleimer aufgestellt habe.

Der Geschäftsführer des Sissi & Franz, Siegi Tiefenbrunner. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

„Früher war der Park ein Kleinod, heute ist er eine Müllhalde“

Siegi erinnert sich gerne noch an die Zeit, als im Revierpark Fußball und Tennis gespielt wurde, Tretboote über Teich schipperten. „Früher war der Park ein Kleinod, heute ist er eine Müllhalde“, meint er.

Ist denn Besserung in Sicht? „Die positive Resonanz bei Facebook zeigt mir, ich habe was erreicht.“ Er weiß auch, dass nicht jeder ein „Seggl“, also ein Depp ist. Nur die, die auch weiterhin ihren Dreck rücksichtslos in der Natur zurücklassen.

Sein Müll-Kampf ist noch nicht beendet: „Ein paar Schilder habe ich noch zuhause“, lacht der Oberhausener.

>> Wenn du auch mithelfen möchtest, Oberhausen sauber zu halten, erfährst du hier mehr.