Oberhausen verliert das nächste Traditionsgeschäft – Kunden traurig: „Kann doch nicht sein“

Keine gute Nachricht für Shopping-Liebhaber! In Oberhausen gibt es schon seit dem Jahr 2000 das Mode- und Optik-Geschäft Kraus. Zusammen mit seiner Ehefrau Erika Kraus-Pietrasch bietet Inhaber Michael Kraus ein großes, vielfältiges Sortiment an.

Doch das wird nun bald schon Geschichte sein. Wie die „WAZ“ berichtet, hat Kraus sich dazu entschieden, seinen Laden aufzugeben. Bereits zu Anfang des Jahres wird sein Geschäft an der Elsässer Straße/Ecke Helmholtzstraße schließen.

Laden in Oberhausen schließt bald!

Für Kunden ist das eine Neuigkeit, die erst mal verdaut werden muss. „Das kann doch nicht sein, dass hier bald Schluss ist, wir kommen doch schon eine gefühlte Ewigkeit zu Ihnen“, erklärt eine 66 Jahre alte Stammkundin gegenüber „WAZ“ ziemlich entsetzt. Für den Inhaber fiel diese Entscheidung aber auch nicht leicht. Denn Kraus ist mittlerweile 71 Jahre alt und der Mietvertrag läuft Anfang des Jahres aus.

Eine Verlängerung hätte für ihn bedeutet, dass er weitere fünf Jahre sein Geschäft führen muss. Das war ihm jedoch ein wenig zu viel. Hätte der Vermieter der Ladenfläche ihm auch ein Angebot über zwei Jahre gemacht, hätte es sich der 71-Jährige überlegt – doch diese Option gab es nie. Auch nach einer Alternative hatte Kraus in Oberhausen gesucht, diese tat sich aber auch nicht für ihn auf.

Dennoch blickt Michael Kraus auf eine tolle Zeit mit seinem Geschäft zurück. Gestartet mit einem kleinen Laden, der gerade einmal 34 Quadratmetern hatte, vergrößerte sich der Geschäftsmann von Jahr zu Jahr immer mehr. Auch in Sachen Technik – die im Optiker-Bereich wichtig ist – war der Ladenbesitzer immer auf dem aktuellen Stand. Mehr zu der Geschichte von Mode und Optik Kraus kannst du bei der „WAZ“ nachlesen.