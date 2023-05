Oberhausen: 15-Jährige in Park gelockt und vergewaltigt ++ Polizei jagt diesen Mann ++ Er hat ein auffälliges Merkmal

Abscheuliche Tat in Oberhausen. Eine Jugendliche hat nach einer Vergewaltigung Anzeige bei der Polizei Oberhausen gestellt. Nach Angaben der 15-Jährigen soll ein junger Mann sie in einem Park von ihrer Freundin weggelockt und anschließend vergewaltigt haben.

Die Tat soll sich bereits am 3. September 2022 ereignet haben. Jetzt wendet sich die Polizei Oberhausen mit einem Fahndungsfoto an die Öffentlichkeit.

Oberhausen: Brutale Vergewaltigung im Park

Gemeinsam mit ihrer Freundin hatte die 15-Jährige an dem Septembertag im Park zwischen dem Bero Zentrum und dem Gebäude der Caritasverbandes an der Concordia Straße Zeit verbracht. In den Abendstunden sei dann auch der spätere Tatverdächtige dabei gewesen.

Unter einem Vorwand soll der junge Mann in einem abgesonderten Bereich über die Minderjährige hergefallen sein. Nach dem entsetzlichen Vorfall hat die Jugendliche Anzeige bei der Polizei erstellt. Bislang konnten die Ermittler den Verdächtigen jedoch nicht schnappen. Deshalb wenden sich die Beamten jetzt an die Öffentlichkeit.

Jugendliche in Oberhausen vergewaltigt – Polizei jagt IHN

„Die bisherigen Ermittlungen führen zu einem Bild des Tatverdächtigen aus einem nahgelegenen Kiosk“, teilte die Polizei Oberhausen mit. Auf dem Foto soll der mutmaßliche Vergewaltiger abgebildet sein:

Die Polizei Oberhausen sucht diesen Mann. Foto: Polizei Oberhausen

So wird der Tatverdächtige beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

schätzungsweise 19 Jahre alt

schlanke Figur

Besonderheit: Muttermal am Ohrläppchen

Der Verdächtige soll gebrochen Deutsch gesprochen haben. Zum Zeitpunkt der Tat soll er eine Weste, ein weißes Shirt, eine Jeans und eine schwarze Kappe getragen haben.

Du erkennst den Mann auf dem Foto oder kannst Angaben zu der Tat machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Oberhausen unter der Nummer 0208-826-0 oder per Mail an: poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de