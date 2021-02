Oberhausen: Teenager überfallen und mit Messer bedroht – das Alter der Tatverdächtigen erschüttert

Große Aufregung um einen Polizeieinsatz vom Mittwochnachmittag in Oberhausen.

Mehrere Jungen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren waren zunächst am Hauptbahnhof in Oberhausen mit einem Messer bedroht worden. Doch als sie sich vor einem der Angreifer in einem Bus in Sicherheit brachten, begann ihr Martyrium erst. Schockierend: Die Täter waren selbst noch Teenager.

Oberhausen: Teenager zückt Messer und droht Jungen-Gruppe

Gegen 15.40 Uhr hatten sich drei Jungen zwischen 13 und 15 Jahren mit mehreren Freunden am Oberhausen Hauptbahnhof verabredet. Als sie zusammen weitergehen wollten, wurden sie unvermittelt von zwei Jugendlichen angesprochen. Einer von ihnen zog dabei plötzlich ein Klappmesser und bedrohte die Gruppe.

Das ist die Stadt Oberhausen:

der Bereich des heutigen Stadtgebiets Oberhausen gehörte bis Ende des 18. Jahrhunderts zu unterschiedlichen Herrschaften

knapp 211.000 Einwohner, drei Stadtbezirke und 26 Stadtteile

Wahrzeichen sind unter anderen das Gasometer und das Centro-Einkaufszentrum

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

Diese versuchte zunächst einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen und beachtete den Jugendlichen mit dem Messer nicht weiter. Doch der Plan ging schief.

Einer der beiden Jugendlichen (16) ging auf einen 15-Jährigen in der Gruppe zu und schlug ihm ins Gesicht. Die Gruppe versuchte sich danach aus dem Staub zu machen und flüchtete sich in einen Bus. Das Problem: Die Angreifer waren ihnen in den vermeintlich sicheren Zufluchtsort gefolgt.

Jugendliche rauben Gleichaltrige aus

Sie drängten die Kinder und Jugendlichen daraufhin, an der Haltestelle „Lipperfeld“ auszusteigen. Weil sie wussten, dass einer von ihnen ein Messer mit sich trug, leisteten sie der Aufforderung folge. Kaum aus dem Bus ausgestiegen zückte er erneut die Stichwaffe und forderte von den Jungen Geld und ihre Wertsachen.

Mit ihrer Beute flüchteten die Angreifer zunächst – doch weit kamen sie nicht. Die Jungengruppe hatte inzwischen die Polizei informiert. Und noch während die Beamten sich von der Gruppe erzählen ließen, was genau passiert war, rannte einer der Täter plötzlich über die ÖPNV-Trasse in Oberhausen.

Sofort nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und stellten den Jugendlichen im Brücktorpark. Die Opfer der Tat waren den Polizisten entgegen deren Anweisungen gefolgt und identifizierten den vorläufig Festgenommenen als einen der Angreifer. Doch das ist noch nicht das Ende der Geschichte.

Parallel zur Verfolgung ereignet sich weiteres Verbrechen

Ein weiterer Junge der Gruppe (12) war allein an der Haltestelle zurückgeblieben und seinen Freunden nicht in den Brücktorpark gefolgt. Das sollte für ihn ein übles Ende nehmen.

Der Junge wurde ein zweites Mal an diesem Tag Opfer einer Straftat. Drei weitere Jugendliche hatten ihn ausgeraubt und waren geflüchtet. Zum Glück kam wenig später ein Streifenwagen vorbei. Der Zwölfjährige machte sofort auf sich aufmerksam und schilderte den Beamten das Vorgefallene.

Den Beamten waren die drei Täter schon zuvor aus dem Streifenwagen heraus aufgefallen. Sie konnten an der nächsten Haltestelle gestellt werden. Erneut ist das Alter der Täter nur schwer zu verdauen: Alle drei waren ebenfalls gerade einmal 15 Jahre alt. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten das Diebesgut sowie Messer, eine Schusswaffe mit gefülltem Magazin und eine größere Menge Bargeld. (dav)